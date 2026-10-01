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Antalya'da basın mensupları ve öğrencilere İHA-1 ticari pilot sertifikası verildi

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Antalya'da basın mensupları ve öğrencilere İHA-1 ticari pilot sertifikası verildi
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Antalya'da BİK ile BAKA iş birliğinde düzenlenen İHA-1 ticari pilot eğitimini tamamlayan basın mensupları ve iletişim fakültesi öğrencilerine sertifikaları verildi. Eğitimle katılımcıların mesleki ve teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Antalya'da "Basın Kuruluşlarına Dron Eğitimi ve Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamında gerçekleştirilen İHA-1 ticari pilot eğitimini tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

Basın İlan Kurumu (BİK) ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğinde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinin katkılarıyla 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen eğitime, Antalya, Isparta ve Burdur'daki internet haber sitelerinde görev yapan basın mensupları ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri katıldı. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından katılımcılar, İHA-1 ticari pilot eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Törende katılımcılara ehliyet ve sertifikaları Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşad Güdekli, BİK Antalya Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, BİK İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Furkan Aydın ile havacılık eğitmenleri tarafından takdim edildi.

BİK Antalya Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, törende yaptığı konuşmada kurum olarak basının değişen teknolojiye uyumunu ve yeni nesil habercilik alanındaki yetkinliklerin geliştirilmesini önemsediklerini belirterek, "Geleceğin gazetecilerine katkı sağlayacak eğitim ve projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

İHA teknolojisinin haber üretim süreçlerinde sunduğu imkanların uygulamalı olarak ele alındığı eğitimle basın mensupları ve iletişim fakültesi öğrencilerinin mesleki ve teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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