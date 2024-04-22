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Antalya'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında öğrenciye koltuk devri

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, koltuğunu Buse Sezen adlı öğrenciye devretti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, koltuğunu Buse Sezen adlı öğrenciye devretti.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan'ı ziyaret etti. Öğrencileri makam odasında karşılayan Kayhan, koltuğunu Buse Sezen adlı öğrenciye devretti. Temsilen Kayhan'ın makam koltuğuna oturan Buse, "Bizler polis teşkilatı olarak bu kutsal görevi yerine getirmekteyiz. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü olarak çocuklarımızın mutluluğu, güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz. Çocuklarımızın ilçemizde parklarda ve sokaklarda özgürce oyun oynamaları ve güvenle okula gidebilmeleri için güvenli bir şehir ortamını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Çocukken ben de polis olmak istiyordum"

Öğrencilerle sohbet eden İlçe Emniyet Müdürü Kayhan, çocukken polis olmayı çok istediğini dile getirerek, "Bugün bu makamlarda biz oturarak devletimize, milletimize hizmet ediyoruz. Yarın bu genç kardeşlerimiz oturacak" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere hediyeler veren Kayhan, günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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