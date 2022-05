Antalya Büyükşehir'in Uygulaması Öğrenciye "Can Suyu" Oldu - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaadi olarak hayata geçirdiği 'Can Suyu Projesi'yle kentte eğitim gören üniversite öğrencileri evlerinde aylık 5 ton suyu ücretsiz kullanıyor. Artık su faturasını düşünmeyen öğrencilerin yüzü gülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek'in seçim vaadi olarak hayata geçirdiği 'Can Suyu Projesi' üniversite öğrencilerinin bütçesine katkı sağlıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden üniversite eğitimi almak için Antalya'ya gelen öğrencilerin daha rahat bir yükseköğretim hayatı sürdürmeleri için başlatılan proje, hayat pahalılığının derinden etkilediği öğrencilere bir nebze de olsa nefes aldırıyor. 2019 yılında başlatılan projeyle Antalya'daki üniversite öğrencileri evlerinde 5 tona kadar suyu ücretsiz kullanıyor.

"68 KURUŞ FATURA GELDİ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Can Suyu Projesi'nden yararlanan Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Furkan Çolaker, son gelen su faturasının 68 kuruş olduğunu belirterek, "Global ekonominin kötü olduğu, elektrik ve kira fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemde öğrencilere verilen bu destek çok önemli. Aylardır 1 TL üstünde fatura ödemedim. Bu ay da 68 kuruş faturam geldi. Özellikle pandemi döneminde hijyen ve kişisel temizlik için su kullanımı çok olmuştu. Örneğin su faturası parası yerine evime erzak alabiliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e öğrencilere verdiği destekten dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

"ÖĞRENCİYE GERÇEKTEN CAN SUYU OLDU"

Üniversite öğrencilerine yönelik abonelik fırsatını duyunca hemen başvurduğunu belirten Özlem Tunçbilek ise "Evde iki arkadaş kalıyoruz ve 2 yıldır da can suyu projesinden yararlanıyoruz. Bu ekonomik koşullarda öğrencilerin de geçimi çok zor. Bu proje ile 5 tona kadar suyu ücretsiz kullanıyoruz, bize gerçekten can suyu oldu. Bu ay 3 TL fatura geldi, inanın görünce çok sevindik. Büyükşehir Belediyesi'nin bu öğrenci dostu projesi için teşekkür ederiz" dedi.

ABONELİK ŞARTLARI

ASAT Su Abone İşlemleri Dairesi Başkanı Emrah Dalkıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatlarıyla 2019 yılında hayata geçirilen Can Suyu Projesi ile Antalya'ya gurbete gelen öğrencilere her ay tüketmiş oldukları suyun 5 tonunu ücretsiz kullanabildiğini belirtti. Dalkıran, "Bir kişinin aylık ortalama su tüketimi 3 tondur. Can Suyu ile tek kişilik bir öğrenci evi suyunu ücretsiz tüketebiliyor. Can suyu projesinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, özel sektörde çalışmıyor olması, Antalya il sınırları içerisinde konaklaması ve her yılbaşında öğrenci belgesiyle beraber bu aboneliğini yenilemesi gerekiyor" diye konuştu.

