Antakya'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla İlerliyor

Depremde yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesinde kent merkezindeki binalar, yerinde kentsel dönüşüm projeleriyle hayat buluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da asrın felaketinin izleri siliniyor. Depremde tamamen yıkılan ve neredeyse sağlam binanın kalmadığı Antakya kent merkezinde binalar, yerinde kentsel dönüşüm projeleriyle inşa ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı hızla devam eden konut ve ticaret alanlarında kapsamlı incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen yerinde incelemeler sırasında Vali Masatlı, projelerin ilerleyişi hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Vali Masatlı; Atatürk Caddesi'nde, Akevler Mahallesi'nde, Emek Mahallesi'nde, Aksaray Mahallesi'nde, Cumhuriyet Mahallesi'nde, Gazi Mahallesi'nde ve Cebrail Mahallesi'nde yer alan şantiyelerdeki çalışmaları yerinde inceledi. - HATAY