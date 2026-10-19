Antakya'da Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları 2. kez buluştu

Hatay'ın Antakya ilçesinde 1967 yılında kurulan Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezunlar buluşmasının bu yıl 2'ncisi düzenlendi. Eski mezunlar, öğretmenler ve idarecileri bir araya getiren etkinlikte yıllar sonra buluşan dostlar hasret giderirken, öğrenciler de mezunların tecrübelerini dinleme fırsatı buldu.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yer alan ve 1967 yılında kurulan Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, mezunlar buluşması etkinliği gerçekleştirildi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinlikte, liseden mezun olan vatandaşlar katıldı. Lisenin mezunlarının bir araya geldiği etkinlikte, eski dostluklar ve hatıraların paylaşıldığı samimi anlar yer aldı. Kur'an tilavetiyle başlayan etkinlik, mezunlardan ve genç öğrencilerden oluşan ilahi korosunun konseriyle devam etti. Mezunların genç öğrencilere deneyimlerini aktardığı program, pilav etkinliğinin ardından sona erdi.

"Eski dostlukların yeniden canlanmasına ve mezunlar arasındaki bağların güçlenmesine vesile oluyor"

Liseden 1980 yılında mezun olup avukat olan Hüseyin Dilmeç, "Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi, biz mezun olduğumuz dönemde henüz Anadolu İmam Hatip Lisesi olmamıştı. Ben, 1980 yılı Hatay İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Ardından hukuk fakültesine girdik ve şu anda avukatlık yapıyoruz. Bu tür etkinliklerin daha sık düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz de 1980 mezunları olarak benzer etkinlikler düzenliyoruz. Geçtiğimiz ay Altınözü'nde böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Gerçekten çok verimli oluyor. Bu tür buluşmalar, eski mezunlarla öğrencilerin bir araya gelmesine, eski dostlukların yeniden canlanmasına ve mezunlar arasındaki bağların güçlenmesine vesile oluyor. Bu açıdan son derece güzel etkinlikler. Bu tür organizasyonların yapılmaya devam edeceğine inanıyorum. Öğrencilerimiz de bizlere umutla bakıyor. İnşallah onlar da ilerleyen yıllarda mezun olarak bu etkinliklere katılacaklar. Hatay İmam Hatip Lisesi'nden geleceğin avukatları, doktorları ve daha birçok başarılı meslek mensubu yetişiyor. Bildiğim kadarıyla mezunlarımız arasında bir bakan da var. Doktorlarımız, avukatlarımız ve sporcularımız bulunuyor. Bisiklet sporunun duayenlerinden olan abilerimiz de var" dedi.

"Etkinlikte çok duygulandım, ağladım. Eski günleri hatırlamak beni gerçekten etkiledi"

Eski günleri hatırlamanın kendisini çok etkilediğini ifade eden Erol Atılganlar ise, "Çok güzel bir etkinlikti. Eski arkadaşlarımızı gördük, onlarla yeniden tanıştık. Çok memnun oldum. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Ben de milli sporcu ve milli hakemim. Masa tenisi, yüzme ve bisiklet branşlarında ulusal hakemlik yaptım. Depremden sonra hepsini bıraktım. İnşallah bundan sonra yeniden devam ederiz. 1975 yılında mezun oldum. İlk mezunlardanım. Etkinlikte eski arkadaşlarımın çoğunu göremedim, okuldan yalnızca bir arkadaşımı görebildim. Mustafa Sinanoğlu da vardı, Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonluklarım, kupalarım ve madalyalarım var. Kupalarımın ve madalyalarımın bir kısmı okulda, bir kısmı da evimde. 200'ün üzerinde madalyam var. Etkinlikte çok duygulandım, ağladım. Eski günleri hatırlamak beni gerçekten etkiledi" şeklinde konuştu.

"Bizim için bu buluşmalar, yeni nesle ve mevcut öğrencilerimize geleceğe dair bir yol haritası çizmek açısından çok kıymetli"

1967'den beri liseden mezun olanlar, öğretmenlerin ve idarecilerin buluştuğu mezunlar buluşması etkinliğin düzenlendiğini söyleyen müdür Mustafa Turan, "1967 yılında kurulan okulumuzun mezunlarını bir araya getirmeyi, hatıralarını tazelemeyi ve okulla olan bağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun için buradayız. Okulumuzda bu tür programlar Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyor. Ardından Hasan Konç Hocamızın İslam aleminin güncel meselelerini konu alan şiirlerini dinledik. Daha sonra Hatay Musiki Cemiyeti ile okulumuz korosunun birlikte seslendirdiği konseri sahne aldı. Gerçekten çok keyifliydi. 1967'den bu yana okulumuzda eğitim gören mezunlarımız, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz bir araya geldi. Birbirlerini gördüler, hasret giderdiler ve sarıldılar. Bizim için bu buluşmalar, yeni nesle ve mevcut öğrencilerimize geleceğe dair bir yol haritası çizmek açısından çok kıymetli. Aynı zamanda tecrübe aktarımına vesile oluyor. Bu nedenle bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Gelecek yıl İmam Hatipliler Haftası'nda yine burada buluşacağız. Mezunlarımızı, okul mensuplarımızı ve okulumuzla gönül bağı olan herkesi burada iki saat boyunca ağırladık. Tabii acıktılar ve yoruldular. Onlara tavuklu pilav ve ayran ikramımız var. Bu tür mezun buluşmaları genellikle yemek ikramıyla sona eriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı