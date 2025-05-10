Anneler ve Çocuklar Eğleniyor Etkinliği Erzurum'da Gerçekleşti

"Anneler ve Çocuklar Eğleniyor" Etkinliği Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Anneler Günü vesilesiyle Erzurum Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde anlamlı ve duygu yüklü bir program gerçekleştirildi. "Anneler ve Çocuklar Eğleniyor" adıyla düzenlenen etkinlikte, kurum bakımındaki çocuklar ile onlara annelik eden fedakar bakım personelleri bir araya geldi.

100 çocuk ve 50 annenin katılımıyla hayata geçirilen etkinlikte; sanat atölyeleri, ahşap boyama, resim çalışmaları, müzik dinletileri ve eğlenceli drama oyunları yer aldı. Sevgi, bağlılık ve birlikte vakit geçirme temasının öne çıktığı bu özel günde, Anneler Günü pastası kesilerek kutlamalar taçlandırıldı.

Duygusal anlar yaşandı

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri ise çocukların, bakım personeline hitaben yazdığı mektupları okudukları bölüm oldu. Küçük yüreklerden çıkan samimi ifadeler, salonda duygu dolu anlara sahne oldu. Hem çocuklar hem de "anne" diye seslendikleri personel, gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Bu özel anlar, katılımcıların kalbine dokunan unutulmaz anılar bıraktı.

İl Müdürü Hasan Aykut'tan anlamlı mesaj

Programa katılan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada bakım personelinin emeklerini şu sözlerle takdir etti: "Kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli çocuklarımız ve yürekleriyle annelik eden fedakar personelimiz; Bugün burada, bir annenin kalbinden kopup gelen en kıymetli duyguların günü olan Anneler Günü vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her çocuğun bir sevgiye, bir güvene ve bir şefkate ihtiyacı vardır. Sizler, bu çocuklarımızın sığındığı bir liman, sıcak bir kucak ve birer rol modelsiniz. Belki biyolojik olarak değil ama yürekten anneliği yaşatan, her bir çocuğumuza sevginin, sabrın ve güvenin ne demek olduğunu öğreten siz kıymetli personelimize minnettarız. Sizlerin varlığı, çocuklarımızın yarınlara umutla bakmasını sağlıyor. Tüm annelerin ve annelik duygusunu kalbinde taşıyan siz değerli personelimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

2025 aile yılı ruhuyla aile bağlarını güçlendiren renkli anlar

2025 Aile Yılı'nın "birlik, dayanışma ve sevgi" teması çerçevesinde hazırlanan etkinlik, çocukların mutluluğu ve personelin şefkat dolu ilgisiyle içten bir atmosfer oluşturdu. "Anne" diye seslendikleri bakım personelleriyle eğitici ve eğlenceli atölyelere katılan çocuklar, bu özel günde güçlü bir bağ kurdu.

Aile ve toplum arasındaki duygusal köprülerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, 2025 Aile Yılı vizyonuna uygun olarak, aile olma duygusunun ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZURUM