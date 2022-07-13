Anne rahminde ters dönen köpek sezaryenle kurtarıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta anne karnında ters dönen pomeranian cinsi köpeğin karnında ki yavru sezeryanla kurtarıldı.

Zonguldak'ta 6 yaşındaki hamile pomeranian boo cinsi köpek, rahatsız nedeniyle kent merkezinde ki Sempatik Veteriner kliniğe getirildi. Veteriner hekim Gökmen Koç'un yaptığı tetkikler sonucunda pomeranian cinsi köpeğin doğumunun başladığı tespit edildi. Ancak yapılan tetkikler sonucunda ise ilginç bir olay yaşandı.

Pomeranian cinsi köpeğin rahiminden ki yavrunun vücudu sağ tarafta kafası ise sol tarafta kaldığı belirlendi.

Uzun sürün ameliyatın ardından yavru sezaryenle anneden alındı. Başarılı ameliyat geçiren yavru ve annenin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Başarılı bir ameliyatla köpeğin sağlık durumumun iyi olduğunu ifade eden Veteriner Gökmen Koç, "6 yaş ırkı pomeranian ırkı köpek geldi. Gece başlayan akıntı şikayeti nedeniyle bize geldi. Yeşil bir akıntı geliyor diye hasta sahibinden bilgi geldi. Ardından yapılan muayene de önce bir röntgen aldık. Güç doğum. Kanala sıkışma. Doğumu gerçekleştirememe. Yaptığımız tetkiklerde öncelikle röntgen aldık. Röntgende de yavrunun pozisyonun ters olduğunu gördük. Acil ameliyat kararı verdik. Kalp atışlarını aldık sonra hemen ameliyata aldık. Ameliyat değişi bir vakaydı. 2 tane ovaryum. 2 tane rahim. Yavru sağda büyüyor. Doğum başlayınca diğer korniyoya doğru kafası hareket ediyor. Bir korniyoları ayırdık. Doğumu gerçekleştirdik. İkisi de sağlıklılar şimdi "dedi.