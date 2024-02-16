Ankaralı balıkçı, tazeliği göstermek için hamsileri çiğ çiğ yiyor

İlginç olayın adresi Ankara'nın Sincan ilçesi. Halk pazarında hamsi satışı yapan pazar esnafı Yakup Öztürk'ün, müşterilerine satış yaparken uyguladığı taktik görenleri gülümsetirken bir yandan da şaşkınlığa uğratıyor. Öztürk, balığın taze olduğunu kanıtlamak için çiğ şekilde yiyor. Bu yöntem karşısında balığın tazeliğinden emin olan vatandaş isetezgaha koşarak balık alıyor.

"ÇİĞ BALIĞIN FINDIK GİBİ TADI VAR"

"Balığın en tazesi Ankara'da yenir" lafını kanıtlayan Yakup Öztürk, çiğ balığın fındık gibi tadının olduğunu ifade etti."Balığın vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın" diyerek müşterilerine nasıl yendiğini gösterdi.

Balık almak için tezgaha gelen müşteriler ise çiğ balık yiyen Öztürk'ü görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaş, çiğ balık yemediğini ve hayatlarında ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade etti.

Yaşanan o ilginç anlardan geriye ise bu görüntüler kaldı.