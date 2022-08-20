Ankara yerel haberleri | Engelli Vatandaşlar Ankara Büyükşehir'in Pikniğinde Bir Araya Geldi

Ankara yerel yerel haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Elmadağ Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlikle engelli vatandaşlar ile aileleri piknikte bir araya geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş da pikniğe görüntülü bağlanarak vatandaşlara sürpriz yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Elmadağ Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlikle engelli vatandaşlar ile aileleri piknikte bir araya geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş da pikniğe görüntülü bağlanarak vatandaşlara sürpriz yaptı.

Engelli vatandaşlar ve aileleri, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Elmadağ Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği piknikte bir araya geldi.

BAŞKAN YAVAŞ'TAN SÜRPRİZ

Elmadağ Hasanoğlan'da bulunan Hasan Ali Yücel Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlar, aileleri ile birlikte keyifli anlar geçirirken, ABB Başkanı Mansur Yavaş da pikniğe görüntülü telefon bağlantısıyla katılarak vatandaşlara sürpriz yaptı.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da katılımcıları yalnız bırakmadı.

AMAÇ: ENGELLİ VATANDAŞLARIN SOSYALLEŞMESİ

Düzenlenen bu etkinlikte engelli vatandaşlar ve ailelerini misafir ettiklerini kaydeden Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, "Engelli vatandaşlarımızı ve ailelerine misafir ediyoruz. Elmadağ Belediyesi ile birlikte engelli vatandaşlarımızın ve ailelerimizin keyifli anlar geçirmesi engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesi için piknik etkinliği düzenledik" diye konuştu.

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ise "Engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini burada misafir ediyoruz. Bu yüzden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN ABB'YE TEŞEKKÜR

Pikniğe katılan vatandaşlar ise keyifli anlar geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

-İsa Dağ: "Sosyal etkinlikten dolayı çok mutlu olduk. Maddi durumumuz ortada. Sürekli evdeyiz engellerimizden dolayı… Bu yüzden etkinliği düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elmadağ Belediyesine teşekkür ederim."

-Resul Kaya: "Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden çok memnunuz. Akülü arabamızı verdiler. Bu tarz etkinlikler çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından da çok güzel oluyor. Çok teşekkür ederiz başkanlarımıza."

-Filiz Kaya: "Çok güzel bir etkinlik. Düzenleyen herkese çok teşekkür ederim."