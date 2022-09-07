Ankara yerel haberi: Yenimahalle'nin Minik Sporcuları Mezun Oldu

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen 2022 Yaz Spor Okulu'nda mezuniyet sevinci yaşandı. 2 aydır devam eden eğitimleri başarıyla tamamlayan minik sporcular madalyalarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle aldı.

Törene, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, antrenörler, çocuklar ve aileleri katıldı.

1 Temmuz'da başlayan eğitimlere katılarak yaz tatillerini sağlıklı ve eğlenceli geçiren çocuklara, Başkan Yaşar tek tek madalyalarını verdi.

Miniklerin zumba gösterisiyle başlayan törende çocukların ve ailelerin heyecanına ortak olan Başkan Yaşar, çocukların artık eskisi gibi sokaklarda oynayamadığının altını çizerek, "Bu çocuklar daha oyun yaşında. Ama maalesef artık sokak oyunları kültürü kalmadı. Çocuklarımız enerjilerini bir şekilde atmak zorundalar. Biz istiyoruz ki çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak dursun, sporla, sanatla iç içe kaliteli ve eğlenceli zaman geçirsin. Bunun için yaz kurslarımız var. Ayrıca ilçemizin dört bir yanını spor tesisleri ile donatıyoruz. Sizler ne kadar doğru yetişirseniz sporu, sanatı, kültürü severseniz Türkiye'nin geleceği o kadar güzel olur. Yenimahalle'de Aydınlık, üretken, çalışkan, geleceği düşünen, sorgulayan ve ülkesini seven gençlik yetişsin istiyorum. Tüm çocuklarımızı tebrik ediyor. Hem eğitim hayatlarında hem de sosyal yaşamda başarılar diliyorum" dedi.

YÜZLERCE MİNİK SPORCU YETİŞTİ

Çocukların sosyalleşmesi, fiziksel aktivitelerde bulunması ve kaliteli zaman geçirmesi amacıyla açılan yaz spor okulunda, 7-14 yaş arası 575 çocuk 10 ayrı branşlarında eğitim aldı.