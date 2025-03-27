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Ankara Valiliği'nden Bayramda Trafik Tedbiri

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Ankara Valiliği, 28 Mart Cuma saat 16.00'dan 30 Mart Pazar saat 01.00'e kadar D200 karayolu Ankara-Sivrihisar arasında kamyon, çekici ve tankerlerin geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ankara Valiliği, 28 Mart Cuma günü saat 16.00'dan 30 Mart Pazar günü saat 01.00'e kadar D200 karayolu Ankara- Sivrihisar arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Ankara Valiliği tarafından bayramda trafik yoğunluğunun azaltılması için alınan tedbirler açıklandı. Bu çerçevede kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların bayram tatilinde seyirlerine izin verilmeyecek. Valilikten yapılan açıklamada, "28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar ilimizden İzmir istikametine, Ankara-Sivrihisar arası D200 karayolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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