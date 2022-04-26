Ankara Kent Konseyi, 'Yaratıcı Kültür Endüstrileri Çalıştayı'na Ev Sahipliği Yaptı

ANKARA (ANKA) -

Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) iş birliğiyle " Ankara'da Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Gelişimi Üzerine Aktüel ve Potansiyel Çalıştayı" düzenledi.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) ile " Ankara'da Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Gelişimi Üzerine Aktüel ve Potansiyel Çalıştayı" düzenledi.

Çalıştaya, AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, AKK Kültür Sanat Çalışma Grubu üyeleri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

HEDEF: BAŞKENT'TE YARATICI ENDÜSTRİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen çalıştayda kültür ve sanat alanına girişimci ve ticari bakış açısının katkı potansiyelinden bahseden AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi için Başkent'te yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesinin önemli bir hedef olduğunu vurguladı.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise Ankara'nın eğitimin de başkenti olduğuna dikkat çekerek, Başkent'in kültür alanında geçmişteki öncü rolünü kazanması gerektiğini bunun için de üniversite olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Çalıştayın açılışında konuşan Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent de telif endüstrileri alanında AKK ile Başkent Üniversitesi'nin iş birliği yapmasının sevindirici olduğunu belirtti.

AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞÜ ALINIYOR

YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç yaratıcılık ve kültürel üretim arasındaki ilişkiye değindiğini çalıştayda, Ankara'nın bu alandaki potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Çalıştayda ayrıca AKK Kültür Sanat Çalışma Grubu Sözcüsü Mehlika Gider ve alt çalışma gurubu sözcülerinin desteği ile yürütülecek olan projenin saha araştırması sonucunda hazırlanacak raporla Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim tarafından kentin yaratıcı kültür endüstrileri potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Projenin koordinasyonunu üstlenen Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman M. Demir de dünyadaki yaratıcı kültür endüstrileri uygulamalarının en iyi örnekleri ile Ankara'nın potansiyelini birleştirmeyi hedeflediklerini, YAKEM'in projelerden elde ettiği deneyimler ile Ankara Kent Konseyi'nin 'ortak akıl' ilkesiyle sürdürdüğü çalışmaların başarılı sonuçlar vereceğine inandıklarının altını çizdiler.