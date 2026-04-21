Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı

Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın transferdeki geleceği merak edilirken, milli kaleci ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

ESKİ HOCASINDAN ALTAY İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Altay Bayındır ile başkent ekibi Ankaragücü'nde birlikte çalışan teknik direktör Mustafa Kaplan, Lig Radyo'ya açıklamalarda bulunarak deneyimli eldivene talip olan takımları açıkladı.

''BEŞİKTAŞ İSTİYORDU, FENERBAHÇE DE GERİ GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR''

Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'nin de eski kalecisi Altay Bayındır'a talip olduğunu belirten teknik direktör Mustafa Kaplan, "Kaleci Altay Bayındır'ı Ankaragücü'nde çok genç yaşta oynattım. Galatasaray'a karşı şans verdim. 6 gol yedi. Bir daha oynatma dediler. Arkasında durdum. Bugün Manchester'da. Şu anda Beşiktaş zaten istiyordu ama şimdi Fenerbahçe de geri getirmeyi düşünüyor. Ederson'un yerine gelecek sezon Altay'ı izleyebiliriz." ifadelerini sarf etti.

6 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon Manchester United'ın kalesini 6 maçta koruyan 28 yaşındaki deneyimli file bekçisinin, kulübü ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.