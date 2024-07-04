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Ankara İtfaiyesi Çalışanı Depremde Kurtardığı Kişiyle Evlendi

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Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat Depremi'nde kurtardığı Sinem Kaynak ile evlendi. Çiftin nikah töreni Aşık Veysel Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat Depremi'nde Kahramanmaraş'taki Müjde Apartmanı'nın enkazından kurtardığı Sinem Kaynak ile dünyaevine girdi.

Aşık Veysel Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah töreninde İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri ve Arama Kurtarma Şube Müdürü Hüseyin Turan, çiçeği burnunda çiftin nikah şahitliğini yaptı.

"Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk"

Trajik bir olaydan mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem de eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen Ankara İtfaiye Eri Cebrail Sarsılmaz, "6 Şubat Depremi'nde arama kurtarmada 13 gün görev aldım. Kahramanmaraş'ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık. Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk" dedi.

Sinem Kaynak ise şu ifadelerini kullandı:

"Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik. Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

6 Şubat Depremi İtfaiye Cebrail Ankara Olaylar Yerel Yaşam Güncel Haberler

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