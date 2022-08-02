Ankara haberleri! Yenimahalle'nin Dik Sokaklardaki Yeni Merdivenleri Açıldı

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin dik sokaklarında kullanılan, kış mevsiminde çocuk ve yaşlıların kayıp düşme tehlikesi yaşadığı merdivenleri yeniliyor.

Yenimahalle Belediyesi, kış mevsiminde çocuk ve yaşlıların kayıp düşme tehlikesi yaşadığı, yazın ise güneşli havalarda çıkmakta zorlandığı dik yokuşlu sokaklarda inşaat çalışmalarını tamamladı. Daha önce Şentepe, Pamuklar, Kayalar, Karşıyaka mahallelerinde yokuş olan sokaklarda merdiven yapım işlemi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şimdi de Çarşı Mahallesi ve Tepealtı Mahallesi'nde yapılan yenileme çalışmalarını tamamlayarak, merdivenleri mahalle sakinlerinin kullanımına açtı. Belediye ekipleri, Yenimahalle merkezde bulunan Sevgi Sokak, Mohaç Sokak, Çalı Sokak ve Ragıp Tüzün Caddesi'ndeki merdivenleri yeniledi. Yenilenen merdivenlerin yanında oturma alanları, ışıklandırma grupları ve peyzaj çalışmaları sonrasında sokaklar modern bir görünüme kavuştu.

"VATANDAŞ ODAKLI HİZMET SUNUYORUZ"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İlçemizin bazı bölgelerinde mahalle sakinlerinin rahat ulaşımını düşünerek merdiven ve kaldırım çalışmasına yoğunluk verdik. Ekiplerimiz, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yenilenmesi gereken merdivenleri sil baştan yaparak, yürümekte zorluk çekilen dik alanları estetik ve modern bir şekilde yeniden inşa etti. Bu alanlar yalnızca merdiven olarak kullanılmanın dışında göze hoş gelen ve keyif alınan dış mekanlar oldu. Yenimahalle'de vatandaş odaklı hizmet sunuyor, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.