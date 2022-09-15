Ankara haber: Ankara Büyükşehir'den Çocuk Etkinlik Merkezleri Personeline Özel Eğitim

Ankara bölgesinden gelen habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Etkinlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Aile Yaşam Merkezleri'nde görev yapan personel ve velilere “Çocuklarda Ev Kazaları ve İlk Yardım Eğitimi” verdi. Ayrıca, 6 bin personele de temel iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğitimleri düzenlenirken, belediye personeline eğitim verilen ilk yardım merkezlerinden dördüncüsünün de açılışı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Etkinlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Aile Yaşam Merkezleri'nde görev yapan personel ve velilere "Çocuklarda Ev Kazaları ve İlk Yardım Eğitimi" verdi. Ayrıca, 6 bin personele de temel iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğitimleri düzenlenirken, belediye personeline eğitim verilen ilk yardım merkezlerinden dördüncüsünün de açılışı gerçekleştirildi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliği ile Çocuk Etkinlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Aile Yaşam Merkezlerinde görev yapan toplam personel ve velilerden oluşan toplam 200 kişiye "Çocuklarda Ev Kazaları ve İlk Yardım" konulu eğitim verildi.

EĞİTİMLER YIL BOYU DEVAM EDECEK

Hem teorik hem de uygulamalı olarak verilen eğitimlerle ilgili bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, "Bugün Sağlık İşleri Daire Başkanlığımızın katkılarıyla çocuk etkinlik merkezlerimizdeki öğretmenlerimize ve üyelerin ailelerine özellikle evde ilk yardımın nasıl yapılacağıyla ilgili eğitimlerimizi başlatmış bulunmaktayız. Yıl içerisinde bütün çocuk etkinlik merkezlerimizde bu ilk yardım eğitimlerini Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte yürüteceğiz" dedi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, "Profesyonel yardım gelene kadar yapılan ilk yardım hayati öneme sahip. Kadın ve Aile Hizmetleri ile ortak bir proje kapsamında çocuk etkinlik merkezindeki öğretmen ve velilere çocuklarda temel ilk yardım eğitimleri vermeye başladık. İlk yardım müdahalelerini kapsayan bilgilendirme eğitimlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak verdik. Bu eğitime toplam 200 kişi katıldı. Eğitimlere bütün çocuk kulüpleri, aile yaşam merkezleri ve çocuk eğitim merkezlerinde vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Eğitime katılanlar ise düşüncelerini şu şekilde aktardı:

-Derya Yalgı: "Bu eğitim için öncelikle teşekkür ederim. Neyin nerede ve nasıl yapılacağını bilmiyorduk. Çocuklar herhangi bir kazayla karşı karşıya kalınca nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili daha kendimize güvenerek müdahale edebileceğiz ve daha bilinçli hareket etmemize yardımcı olacak."

-Mukadder Yıldırım: "Çocuklarımız için evde ve iş yerinde oluşabilecek kazalara karşı önlemler alabilmek için donanımlı olmaya çalışıyoruz. Çocukların zarar görmemesi için kendimizi bu eğitimlerle geliştiriyoruz."

-Zeynep Koçak: "İlk yardım riski en aza indirerek yapılan en önemli müdahalelerden biri."

-Belinay Uçar: "Çubuk Etkinlik Merkezi'nde çalışıyorum. Çocuklar yemek yerken ilk yardım desteği gerekebiliyor. O nedenle bu eğitimlerin bize çok katkısı oluyor."

PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, 2 Eylül Cuma günü Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda belediye personeline yönelik "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" düzenledi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Yönetmelik kapsamında verilen ve belediye personeline belirli olarak verilmesi gereken eğitim uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde iş sağlığı kültürü oluşması adına düzenledikleri eğitimlerle ilgili bilgi veren İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Mustafa Can, "Ankara Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 6 bin personelimize temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdik. Sahada ve büroda çalışan personelimize tehlikeli durumlar hakkında bilgilendirmeler yaptık. Böylelikle 6331 sayılı kanun kapsamında yükümlülüklerimizi de yerine getirmiş olduk" dedi.

DÖRDÜNCÜ İLK YARDIM MERKEZİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından ABB personeline eğitim verilen ilk yardım merkezlerinden dördüncüsünün de açılışını yaptı.

Yenimahalle Ragıp Tüzün İlk Yardım Merkezi açılış törenine ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve çok sayıda personel katıldı.

Merkezin açılış konuşmasını yapan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, "Son dönemde kaza sonrası yanlış müdahalelerde çok ciddi can kayıplarının yaşandığını görüyoruz. Bu yanlış müdahalelerin önüne geçmek, insan canını öncelemek için bugün dördüncüsünü açtığımız ilk yardım merkezimizdeyiz. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ise, "Personelimizin ilk yardım kültürü ile hayata hazırlanmaları evlerinde ve sosyal hayatlarında ilk yardım bilincini geliştirmeleri için bu eğitimleri çok önemsiyoruz. İşte bu açılışını yaptığımız merkez de bunu sağlayacak" dedi.