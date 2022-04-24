Ankara'dan İstanbul'a Yürüyen Enerji İşçileri Eskişehir'e Ulaştı

ÖZGE ZAİM

DİSK'e bağlı Enerji-Sen, EnerjiSA'da yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek için Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlattı. Eskişehir'e ulaşan Enerji-Sen üyelerini, burada DİSK ve Birleşik Metal-İş Sendikası'nın üyeleri karşıladı. İşçiler, sık sık "Direne direne kazanacağız" sloganı attı.

Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Enerji-Sen üyeleri bugün Eskişehir'e ulaştı. Burada kendilerini karşılayan işçilerle birlikte Ulus Anıtı önünde basın açıklaması yapan Enerji-Sen'in örgütlenme uzmanı Osman Çokaman, direnen beş işçi olarak Ankara'dan yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi:

"ÇEŞİTLİ BAHANELERLE İŞTEN ATILDIK"

"Ancak yalnızca beş tane direnen işçi değil, işten atılan onlarca işçi arkadaşımızın, Başkent Elektrik başta olmak üzere hepimizi mağdur eden, faturalarıyla soyan enerji dağıtım şirketlerinde çalışan işçilerin hakkını aramak için bu yollardayız. Bizler, yaklaşık bir ay önce 'Size uygun pozisyon yok' denilerek ya da 'Sağlık sorunlarınız var' denilerek çeşitli bahanelerle işten atıldık. ve işten atılmalar sonrasında hakkımızı, hukukumuzu aramak için Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde dört hafta direniş yürüttük. Dört hafta boyunca sorduk, dedik ki 'Bu işten atılmaların gerçek gerekçesi nedir? Bu işten atılmalara kim karar veriyor?' Ancak dört haftadır karşımızda maalesef bir muhatap bulamadık. Madem siz bize muhatap değilsiniz, madem yüzleşecek cesaretiniz yok, biz de o zaman gideriz, Sabancı Genel Müdürlüğü önünde bu hesabı sorarız. ve bugün itibariyle yolumuza başladık. İlk durağımız olan Eskişehir'de sizlerle bir araya geldik."

"KAPALI KAPILAR ARKASINDA İMZA ATTIIRDILAR"

İşten atılan işçilerden Bekir Bayatlı ise "Sanmayın ki biz buraya sadece ekmek davası için değil, Eskişehir halkın yüksek faturalar ödemek zorunda kaldığı için ve bu sömürgeye 'dur' demek için Ankara'dan cumartesi günü yola çıktık, biz geldik. Biz, sermaye ile, sarı sendikayla 12 sene önce tanıştık. Bizi beş yıldızlı otellerde karşıladılar, kapalı kapılar arkasından sendikaya imza attırdılar. Biz o zamanlar bilmiyorduk neye imza attığımızı. Sabancı ve sarı sendika gözümüzü kör etti" diye konuştu.

DİSK Bölge Temsilcisi Günay Ayaz ise şöyle konuştu:

"Bugün Enerji-Sen işçilerinin Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşü var. Bugün Eskişehir'deler. Yarın Bursa ve devamında Gebze ve İstanbul'da Sabancı kulelerine gidip haklarını orada arayacaklar. Bizler, bu haklı mücadelenin sonuna kadar yanındayız. İnsanların sendikalaşması, insanların haklarını araması anayasal en temel haklardan biri. Ama ne yazık ki bu özelleştirmeci, enerji sektöründe çöreklenen bu yapı, işçilerin en küçük hak aramasını, kendi sendikal örgütlülüklerini kurmasını, mücadele etmelerini engellemeye çalışıyor. Bu mücadelede onlar başarıya ulaşamayacaklar."

İşçilerin eylemine CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de destek verdi.

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