Ankara'daki Yangında Tek Kalan Kur'an-ı Kerim Oldu

Ankara'daki Yangında Tek Kalan Kur'an-ı Kerim Oldu
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Ankara'nın Sincan ilçesinde çıkan yangında Selçuk çiftinin evi tamamen kül olurken, geriye sadece Kur'an-ı Kerim kaldı. Yangın sonrası duygusal anlar yaşandı.

Ankara'da çıkan bir ev yangınında Selçuk çiftinin evi tamamen küle döndü, yangından geriye bir tek Kur'an-ı Kerim kaldı.

Ankara'nın Sincan ilçesi, Yenikent semtinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Satı ve Muşali Selçuk çiftinin evi tamamen küle döndü. Yangının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarında duygusal anlar yaşandı. Yüksek ısıya rağmen zarar görmeyen Kur'an-ı Kerim'in bulunması, ev sahiplerini derinden etkiledi.

"Bu bana Rabbimden bir hediye oldu"

Evlerinde tek bir eşyanın sağlam kalmadığını söyleyen Satı Selçuk, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evimiz yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Geriye sadece Kur'an-ı Kerim kaldı. Görünce çok duygulandım. Her şey kül olmuştu. Eşim, 'Kur'an yanmamış' dedi. Açıp baktım, yazıları olduğu gibi duruyordu. Babam, Kur'an'a geçtiğimde bana hediye etmişti. Yıllardır saklıyordum, Rabbim de saklamış. Bu bana Rabbimden bir hediye gibi oldu."

"Her şeyimizi kaybettik ama Kur'an-ı Kerim kaldı"

Yangında 11 yıllık emeklerinin yok olduğunu dile getiren Satı, "Bu evi dişimizle tırnağımızla yaptık, yıllarca çabaladık. Her şeyimizi kaybettik ama Kur'an-ı Kerim kaldı. Onu ömür boyu saklayacağım" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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