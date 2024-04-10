Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ankara'da Vatandaşlar Bayram Tatilini Gezi ve Eğlenceyle Değerlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar, alışveriş merkezlerine, tarihi mekanlara ve parklara akın etti.

Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle vatandaşların bir kısmı tatilini şehir dışında geçirirken, Ankara'da kalanlar bayramın tadını çıkarıyor. Ankaralıların en büyük sorunlarından olan trafik yoğunluğu da bu bayram tatilinde yerini boş yollara, cadde ve sokaklara bıraktı. Bayramın ilk gününde sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Kuğulu Park'ı ziyaret etti. Yeni doğan kuğu yavrularını gören minikler, bayramın tadını ilk çıkaranlar oldu.

"Bir ay oruç tuttuk, şimdi de bayramı kutluyoruz"

Ailesi ile birlikte gezmeye çıkan bir vatandaş, "Bayramda ailem ile geldim. Güzel geçiyor. Bir ay oruç tuttuk, onun için şimdi de seviniyoruz, bayramı kutluyoruz. Torunum var, şu anda tatilde. Tatilden sonra görüşeceğiz artık" dedi.

Depremzede aile tatil için Ankara'yı seçti

Bir depremzede ise hava değişikliği yaşamak için Ankara'ya geldiklerini belirterek, "Biz Hatay'dan geliyoruz. 'Değişiklik olur' dedik Ankara ve Anıtkabir. Şu an ilk günümüz, Kuğulu Park'tayız. Çocuklar için de çok eğlenceli. İlk defa geliyorum, çocuklar için geldik. Hatay'a geri döneceğiz. Anıtkabir'i görmek istediler. Ankara'yı çok beğendik. Umarım herkes görür, gelir" ifadesini kullandı.

Arkadaşları ile birlikte oyun oynayan küçük kız ise, "Bayram çok güzel. Parklarda oynuyoruz. El öpüp şeker ve harçlık topluyoruz. Biz normalde İstanbul'da yaşıyoruz, buraya da ziyarete geldik" diye konuştu. Ramazan Bayramı için yazdığı şiirini de okuyan minik kızın şiiri şöyle:

"Bayram geldi, hoş geldi

Bize neşe ve mutluluk getirdi

El öperiz büyüklerimizin, şeker toplar harçlık toplar küçüklerimiz

Buluşur kuzenlerimiz ne mutlu bayram ailemiz."

Kuğulu Park'ta hayvanları seven bir çocuk ise, "Kuğuları sevdim, yeni de doğurmuş galiba. Genelde mahallede futbol oynuyoruz. Yine aynısını yapacağız" dedi.

Bir başka kız çocuğu da, "Çok iyi hissediyorum. Çok para topladım. Herkese iyi bayramlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Kuğulu Park Ankara Tatil Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekliye zam var mı, yok mu? Bakan Şimşek'ten açıklama! 2024 Bayram Mesajları: En Güzel ve Dualı Ramazan Bayramı Mesajları 10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title