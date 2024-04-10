Ankara'da Vatandaşlar Bayram Tatilini Gezi ve Eğlenceyle Değerlendirdi

Ramazan Bayramı tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar, alışveriş merkezlerine, tarihi mekanlara ve parklara akın etti.

Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle vatandaşların bir kısmı tatilini şehir dışında geçirirken, Ankara'da kalanlar bayramın tadını çıkarıyor. Ankaralıların en büyük sorunlarından olan trafik yoğunluğu da bu bayram tatilinde yerini boş yollara, cadde ve sokaklara bıraktı. Bayramın ilk gününde sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Kuğulu Park'ı ziyaret etti. Yeni doğan kuğu yavrularını gören minikler, bayramın tadını ilk çıkaranlar oldu.

"Bir ay oruç tuttuk, şimdi de bayramı kutluyoruz"

Ailesi ile birlikte gezmeye çıkan bir vatandaş, "Bayramda ailem ile geldim. Güzel geçiyor. Bir ay oruç tuttuk, onun için şimdi de seviniyoruz, bayramı kutluyoruz. Torunum var, şu anda tatilde. Tatilden sonra görüşeceğiz artık" dedi.

Depremzede aile tatil için Ankara'yı seçti

Bir depremzede ise hava değişikliği yaşamak için Ankara'ya geldiklerini belirterek, "Biz Hatay'dan geliyoruz. 'Değişiklik olur' dedik Ankara ve Anıtkabir. Şu an ilk günümüz, Kuğulu Park'tayız. Çocuklar için de çok eğlenceli. İlk defa geliyorum, çocuklar için geldik. Hatay'a geri döneceğiz. Anıtkabir'i görmek istediler. Ankara'yı çok beğendik. Umarım herkes görür, gelir" ifadesini kullandı.

Arkadaşları ile birlikte oyun oynayan küçük kız ise, "Bayram çok güzel. Parklarda oynuyoruz. El öpüp şeker ve harçlık topluyoruz. Biz normalde İstanbul'da yaşıyoruz, buraya da ziyarete geldik" diye konuştu. Ramazan Bayramı için yazdığı şiirini de okuyan minik kızın şiiri şöyle:

"Bayram geldi, hoş geldi

Bize neşe ve mutluluk getirdi

El öperiz büyüklerimizin, şeker toplar harçlık toplar küçüklerimiz

Buluşur kuzenlerimiz ne mutlu bayram ailemiz."

Kuğulu Park'ta hayvanları seven bir çocuk ise, "Kuğuları sevdim, yeni de doğurmuş galiba. Genelde mahallede futbol oynuyoruz. Yine aynısını yapacağız" dedi.

Bir başka kız çocuğu da, "Çok iyi hissediyorum. Çok para topladım. Herkese iyi bayramlar" dedi. - ANKARA