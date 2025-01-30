Ankara'da Taksicilerden Martı Tag Sürücüsüne Darp

Ankara'da bir grup taksici, Martı Tag sürücüsünü aracında alıkoyarak, darp etti. O anları kayda alan taksiciler, sürücüyü ölümle tehdit etti.

Ankara'da taksici bir grup Martı Tag sürücüsünü aracında alıkoydu. O anları kayda alan taksiciler, sürücüyü ölümle tehdit etti. Martı Tag sürücüsü "Yapmayın kardeşim, geçim derdindeyiz. Evim batacak niye böyle yapıyorsunuz?" dedi.

Olaya dair görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Sayın Bakanım Ali Yerlikaya, Sayın Valim Vasip Şahin; Ankara'da TAG sürücülerine yönelik artan saldırılar, 272 bin sürücümüzü ciddi şekilde mağdur etmektedir. Bu insanlar, hiçbir şekilde böyle bir muameleyi hak etmiyor. Allah rızası için, adaletsizlikten beslenen bu vicdansızlara karşı gerekli adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz. Eşkıyaların cezalandırılması ve bu tür olayların önüne geçilmesi hususunda desteğinizi rica ediyoruz." - ANKARA