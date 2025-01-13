Ankara'da 'Squid Game' Temalı Kore Restoranı Açıldı

Ankara'da Kore mutfağından yemeklerin piştiği restoranda, izlenme rekorları kıran "Squid Game" dizisinin karakterleri yemeklerin servisini yapıyor.

"Squid Game" (Kalamar Oyunu) dizisi, dünya çapında izlenme rekorları kırarak büyük bir beğeni topladı. Güney Kore yapımı dizi, kültürel açıdan da dünyanın farklı noktalarına ihraç edildi. Ankara'da Kore mutfağında hizmet veren bir restoranda, dizideki oyuncu karakterleri yemek servisi yapıyor.

Önce diziye ait bir müzik müşterilere dinletiliyor. Ardından yüzlerinde üçgen ve daire simgeleri taşıyan dizi karakterleri sahneye çıkıyor. Karakterler, dizideki davet kartlarını müşterilerin masasına bırakıyor. Ardından müşteriler dizinin etkisiyle gerilirken karakterlerin sipariş edilen yemekleri getirmesinin ardından derin bir nefes alıyor.

Lezzetin ve dizinin buluştuğu restorana, Kore mutfağına ve kültürüne ilgi duyan çok sayıda vatandaş katılım gösteriyor. Yemeklerini yiyen vatandaşlar, dizinin karakterleriyle de fotoğraf çekinerek o anları ölümsüzleştiriyor.

"Kore trendi yükseldi"

Restoranın sahibi Sefa Gülhan, İHA muhabirine açıklamasında, "Son zamanlarda Kore trendi yükseldi. Squid Game ile beraber tavan seviyeye çıktı. Restoranımızda böyle bir hizmet vermek istedik. Muhafızlarımız belli aralıklarla gelip yemeklerini dağıtıyorlar ve müşterilerin çok beğendiğini gördük. Bu da bizim müşterimizin hoşuna gitti" ifadelerini kullandı.

"Fotoğraf çekindikleri için yemeklerini dağıtamıyorlar"

Vatandaşların ilgisinden memnun duyduklarını söyleyen Gülhan, "Bizim sıkıntımız fotoğraf çekindikleri için yemeklerini dağıtamıyorlar. Biraz problem oluyor ama biz memnunuz. Gelen müşteriler 'ne zaman gelecekler' diye soru soruyor. Kore yemeklerini sevenleri bekleriz. Dizinin de finalinin daha güzel olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Çelik çomak oynayacağız"

Müşterilerden Önder Somuncu ise açıklamasında, "Arkadaşlara söylüyorum burası Türkiye, çelik çomak oynayacağız. Kore'nin yerel oyunu değil. Türkiye'de çocukların oynadığı yakar top, çelik çomak gibi oyunlar oynarsak varız" ifadesini kullandı.

"Paranın insanları neye dönüştürdüğü gösteriyor"

Diziyi izleyen çocuklardan Tuna İsmet Akyol ise "Bu oyuncuları karşımda görünce biraz korktum açıkçası. Ben biraz korktum ve heyecanlandım. İkinci sezonda en sevdiğim karakter 'Thonos'du. Ölmesine çok üzüldüm. Dizi de çok kötü yerde sonlandırıldı. Kesinlikle izlenmesi gerekiyor dizi. Paranın insanları neye dönüştürdüğü gösteriyor" diye konuştu.

"Uzak doğu ülkelerinin yemeklerine bayılıyorum"

Çocuklardan Kayra Gökalp ise "Fotoğraf çekildim hepsini paylaşacağım internette. Çok güzel oldu. Uzak doğu ülkelerinin yemeklerine bayılıyorum. Çok yiyor ve seviyorum. İkinci sezonun sonu biraz saçma bitti. Orada kesmemeleri gerekti. 3'üncü sezon bu sene çıkacağı için heyecanlıyım.

Çocuklardan Ceren Yüksel ise "Arkadan şarkı çaldı. Ben aşırı gerildim, biraz korktum. Sonra fotoğraf çekindik" dedi. - ANKARA