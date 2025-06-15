Ankara'da Önemli İsimlerin Düğünü: Savcı Erdal Akdağ ve Milletvekili Aslıhan Bozatemur Evlendi
Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur'un nikah töreni, Gölbaşı'ndaki bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Törene katılan davetliler çiftin mutluluğunu alkışlarla kutladı.
Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, dünyaevine girdi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen nikah töreninde, yargı mensupları ile çok sayıda davetli yer aldı. Törende Akdağ ve Bozatemur çiftinin mutluluğu alkışlarla karşılanırken, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, yaptığı konuşmada, iki önemli görevde bulunan ismin evliliğe adım atmasının hem Türkiye hem de Avusturya'daki Türk toplumu açısından anlamlı olduğunu ifade etti.
Erdal Akdağ ve Aslıhan Bozatemur çifti ise hayatlarının en anlamlı gününü sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. - ANKARA