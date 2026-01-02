Haberler

Ankara'da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü

Ankara'da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü. Kuğulu Park'ın havuzunda donmalar meydana gelirken, kuğular ve ördekler buzların üstünde dolaşıyor.

Ankara'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından ayaz etkisi gösterdi. Hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü. Kentin simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta ise kuğuların bulunduğu havuzda donmalar meydana geldi. Park'ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBahadır Hamamcioglu:

-11derece de sular kesilmiş olabilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

