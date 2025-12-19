Ankara Vali Yardımcısı İsmail Gültekin: 'Ucuz otellerde gönüllü olarak kalan emekli vatandaşlarımızı ikna ederek sağlıklı ortamlara almaya çalışıyoruz'

Ankara Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, emekli vatandaşların fiyatı düşük otellerde zor şartlarda yaşadığına dair çıkan iddialarla ilgili açıklamalarda bulunarak, "60'ın üzerindeki oteli taradık. Elimizdeki sayılar yansıtılan oranda değil. Orada gönüllü olarak kalanlar var. Kendileriyle irtibat halindeyiz. Daha sağlıklı ortamlara almaya çalışıyoruz" dedi.

Ankara Valiliği, 2010 yılından bu yana kış dönemlerinde uyguladığı 'Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi' ile toplum düzenin korunması ve dezavantajlı bireylerin hayata kazandırılmasını hedefliyor. Bu çerçevede hizmetten yararlanacaklar ihbar ve başvurularla tespit ediliyor. Barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun yaşlı, engelli, hasta ve bakıma muhtaç bireyler uygun kurumlara yönlendiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle birlikte yürütülen projede bu yıl tamamı erkek 293 kişiye bir otelde barınma hizmeti veriliyor.

"Projemizi 2010'dan bu yana kesintisiz uyguluyoruz"

Ankara Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, çalışmalar hakkında açıklamada bulunarak, "Bu proje kapsamında, Ankara'da, kış sezonu boyunca dışarıda kimsenin kalmamasını hedefliyoruz. Metruk alanlar, şehirlerarası terminal alanları ve park gibi yerleri sürekli tarayarak, buralarda kalmak zorunda olan kimsesiz vatandaşlarımız barınma, beslenme, kişisel bakım ve birtakım temizlik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Projemizi 2010'dan bu yana kesintisiz uyguluyoruz. Çalışmalarımızı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın koordinesinde yürütüyoruz. Her gün vakfımızın personelleri alanları tarıyor. İhbar yöntemleriyle de birlikte ulaşabildiğimiz vatandaşlarımızı o ortamlardan alarak geçici barınma mekanlarımıza almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık hizmetleri, kamu kurumlarına erişimine sağlamak ve iş temini gibi faydalar da sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Şehirlerarası terminalini sürekli tarıyoruz"

Saha faaliyetlerini kesintisiz sürdüklerini aktaran Gültekin, "Vatandaşlarımızı sadece geçici barınma yerlerine almıyoruz. Eğer huzur evinde kalmaları gerekiyorsa, bu ihtiyaçlarını da kamu hizmeti çerçevesinde karşılamaya çalışıyoruz. Şehirlerarası terminalini sürekli tarıyoruz. Son olarak 17 Aralık'ta personellerimizle alanı tamamen taradık. Orada kalmak isteyenlerle görüşme yapıyoruz. 5 vatandaşımızı ikna ederek geçici barınma merkezlerime getirdik. Gelmek istemeyenler de oluyor. Buraya gönüllü gelmek isteyenleri getiriyoruz. Şehirlerarası terminalinde barınan sadece 3 kişinin olduğunu tespit ettik. Sayılar sosyal medyada farklı söyleniyor. O üç kişiyi de ikna etmeye çalışıyoruz. Sokaktaki sağlıksız ortamlarda hiçbir vatandaşımızın kalmamasını hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ucuz otellerde gönüllü olarak kalan emekli vatandaşlarımızı ikna ederek sağlıklı ortamlara almaya çalışıyoruz"

Emekli vatandaşların fiyatı düşük otellerde zor şartlarda yaşadığına dair çıkan iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Gültekin, "Emeklilerin ucuz ücretli otellerde kaldığına ilişkin sosyal medyada çıkan haberler vardı. Ulus bölgesindeki 60'ın üzerindeki oteli taradık. Elimizdeki sayılar o oranda değil. O otellerde barınan vatandaşlar var. Gönüllü olarak kalıyorlar. Kendileriyle irtibat halindeyiz. Daha sağlıklı ortamlara almaya çalışıyoruz. Elimizdeki tüm imkanları bu vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bu halde dışarıda kalamazdım"

Hizmetten yaralanan vatandaşlardan Yaşar Türk, "Buraya gelmeden önce sokakta yaşıyordum. Bize sahip çıktılar. Kalacak yer verdiler. Buradaki hizmetler çok iyi. Sıcak suyumuz, yatacak yerimiz var. Kendi evimiz gibi yaşayabiliyoruz. Şartlardan memnunuz. 15 sene dışarıda kaldım. Bu halde dışarıda kalamazdım" dedi.

Hizmetlerden memnun kaldığını dile getiren Mehmet Övün ise, "30 senedir dışarıda, sokaklarda kaldım. Her şeyden memnunum. İsteklerimiz yerine getiriliyor. Yemek ve banyo ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Bir sıkıntımız yok. Çamaşır ihtiyaçlarımız da karşılanıyor. İlaçlarım valilik tarafından temin edilecek. 1 senedir terminalde kalıyordum. Çalışanlar bizimle sürekli ilgileniyor" şeklinde konuştu. - ANKARA