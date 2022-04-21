Ankara Büyükşehir, Turgut Özal Mahallesi'nin İçme Suyu Basınç Sorununu Çözdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bazı kooperatif ve sitelerde meydana gelen basınç problemini, mahalle genelinde yürüttüğü çalışmalarla çözüme kavuşturdu. İçme suyu basıncını iyileştirerek problemi gideren ASKİ ekipleri, Turgut Özal Mahallesi genelinde ayrıca Fiziki Kaçak Su (FKS) tarama ve tespit çalışmaları yaparak su kayıplarının da önüne geçti.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi'nde bazı site ve kooperatiflerde yaşanan içme suyu basınç problemini, mahalle genelinde yaptığı çalışmalarla çözdü.

Mahallede Fiziki Kaçak Su (FKS) taraması da yaparak su kaçağı yaşanan bölgeleri tespit eden ekipler, fiziki kayıplara müdahale etti.

SU BASINÇ SORUNU GİDERİLDİ MAHALLELİ RAHAT NEFES ALDI

Ankara 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, Yenimahalle Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü'ne gelen şikayetler üzerine yaşanan basınç sorununun giderilmesi için harekete geçti.

BP Tower Konutları, Mesutevler Sitesi, Dalgıç Sitesi, Hak Yapı Kooperatifi, Öz Barem Sitesi, Yeşil Zümrüt Sitesi, Önder Ata ve Metropol Sitelerinin uzun zamandır devam eden basınç probleminin giderilmesi için çalışma başlatan ASKİ ekipleri mahalle genelinde de iyileştirme çalışmaları gerçekleştirerek basın sorununu çözüme kavuşturdu.

MAHALLEDE FİZİKİ KAÇAK TESPİTİ DE YAPILDI

Hem basınç problemine etkisi hem de dünya genelinde yaşanan kuraklık tehlikesi nedeniyle yaşanan su kayıplarının önüne geçmek amacıyla mahallede Fiziki Kaçak Su (FKS) tarama çalışması da yapan 12 kişilik ekip, su kaçağı noktalarını tespit ederek su tasarrufu da sağladı.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, "Bölge Müdürlüğümüze gelen şikayetler doğrultusunda derhal ekiplerimiz söz konusu mahalleye giderek, içme suyu basınç probleminin iyileştirilmesini gerçekleştirdiler. Ekiplerimiz sadece şikayet gelen bölgeleri değil çalışmayı Turgut Özal Mahallesi geneline yayarak daha sonra yaşanabilecek benzer problemlerin de önüne geçmiş oldular" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ASKİ'YE TEŞEKKÜR: "ASKİ'DE KAPILAR BİZE HEP AÇIK"

Turgut Özal Mahallesi sakinleri, yakından takip ettikleri çalışmalar sonrasında yıllardır devam eden su basıncı sorununu çözen ASKİ'ye şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Suna Sezer (Turgut Özal Mahalle Muhtarı): "Ankara'nın 2. büyük mahallesiyiz. 80 bin nüfusa sahibiz. Özellikle yeni yerleşim bölgesi olması nedeniyle çok sıkıntılarımız var. Yenimahalle bölge müdürlerimizle, çalışan amirlerimizle her türlü çözüme ulaşıyoruz. Mahallenin bu kadar çok büyümesi, sitelerin artması sebebiyle özellikle su sıkıntısı yaşar olduk. Son birkaç aydır yapılan çalışmalar sonucunda gerçekten de bu sorunlarımız giderilmeye başlandı. Yani minimum noktaya geldi. Ama yine de içme suyu boruları değişecek tabii çünkü nüfus gitgide arttığı için gelen su yetmiyor. Şu andaki çalışmaları devam ettiren tüm arkadaşlarıma, sahada çalışan ekiplerimize, tüm emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. ASKİ ile hiçbir dönem hiçbir şekilde sorun yaşamadık bunu açık yüreklilikle söylüyorum."

-Hüseyin Altuntaş: "Hizmet için çok teşekkür ederiz. Her zaman arkamızda durdunuz. Daha önce katlarımıza su çıkmıyordu. Şu an görevlilerimiz su sorunumuzu hallettiler. Şebeke suyumuzda sıkıntı vardı tazyik yoktu. Geldiler Allah razı olsun düzelttiler."

-Mustafa Sarpkaya: "Önder Ata Sitesi'nde oturuyorum. Bizim sorunumuz 5 ay falan sürdü. Akşamları saat 4-5 gibi su kesiliyordu gece 1'e kadar gelmiyordu. Pazar akşamı binadaki görevli arkadaşlar ilgilendiler. Dilekçe verildi ASKİ'ye. Şu an suyumuz 3 haftadan bu yana kesilmiyor. Sorunumuz çözüldü müdürümüze teşekkür etmeye geldik biz. 8-10 site bu durumdan mağdurdu."

-Kemal Karaca: "2582. Cadde'de ikamet ediyorum. Sokağımızın yağmurlama suyuyla ilgili sorunumuz vardı. ASKİ'ye müracaat ettik gelip arkadaşlar ölçüm yaptılar. En kısa zamanda da kanal çalışması yapılacağını bize ilettiler. Şu an bu çalışma başladı. ASKİ'ye çok teşekkür ediyorum. İçme suyuyla alakalı basınç problemimiz vardı. Şu an bir sıkıntımız yok. Çok rahat hidroforsuz kullanabiliyoruz."

-Bülent Yücesoy: "4 ay öncesine kadar site yöneticisiydim. Aşağı yukarı 2 yıldır basınçla alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Büyükşehir Belediyemizin göndermiş olduğu tanker suyla idare ediyorduk. ASKİ bölge çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu 15-20 gün içindeki ciddi çalışmalardan kaynaklı buradaki arıza sorunumuz çözüldü. Şu an normal ASKİ'den gelen hattan binamıza suyumuz gayet güzel bir şekilde akıyor. Sorun çözülmüştür emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."