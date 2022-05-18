Ankara Büyükşehir'in Olimpiyat Şampiyonu Güreşçilerine Coşkulu Karşılama - Haberler

Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen '24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) EGO Sporlu Onur Arı ile Ömer Saner altın, Bayram Aksu ile Ahmet Talha Kaçur gümüş madalya kazandı. Olimpiyatlarda FOMGET sporcusu Oğuz Dönder de serbest stil kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyon sporcular, Esenboğa Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı.

Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen '24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) EGO Sporlu 70 kiloda Onur Arı ile 92 kiloda Ömer Saner serbest stilde altın madalyanın sahibi oldu.

82 kiloda Bayram Aksu ile 87 kiloda Ahmet Talha Kaçur'un grekoromen stilde gümüş madalya kazandığı olimpiyatlarda FOMGET sporcusu Oğuz Dönder de serbest stil kategorisinde rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. Aralarında EGO Sporlu Dursun Gözel'in de yer aldığı sporcular, Esenboğa Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı.

ABB SPOR KULÜPLERİ TARİHE GEÇTİ

ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, EGO Spor Başkanı Taner Özgün, FOMGET Başkanı Ahmet Öksüz ile kulüp antrenörleri ve sporcuları tarafından Türk bayrakları ile karşılanan işitme engelli şampiyon sporcular duygu dolu anlar yaşadı.

EGO Sporlu Onur Arı bir ilki gerçekleştirerek olimpiyat tarihinde rakibine tek puan vermeden Sabyrzhan Rsaly'i teknik üstünlükle mağlup ederek tarihe geçti. Sporcularla gurur duyduklarını belirten ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin 4 takımı EGO Spor, ASKİ Spor, FOMGET ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olağanüstü başarılara imza atıyor. Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Başarı tesadüf değildir. Büyükşehir Belediyesinin başarısı spor kulüplerine de yansıyor" dedi.

EGO Spor Başkanı Taner Özgün düşüncelerini, "Sadece EGO Spor olarak değil Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı spor kulüpleri tarih yazmaya devam ediyor. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Onları yetiştiren ailelerine ve hocalarına çok teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, bu evlatların en büyük abisi Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.

FOMGET Başkanı Ahmet Öksüz ise "Biz bir aileyiz. Biz inandık, inanmak başarmanın yarısıdır. Biz sporcularımızı inanarak gönderdik, dualarla gönderdik. Hiç başımızı öne eğdirmediler. Olimpiyat tarihinde bazı ilkleri yaşatıyoruz Ankara'da. FOMGET Gençlik Spor Kulübü olarak Oğuz Dönder altın madalyayla dönerek olimpiyat tarihinde Ankara'da bir ilki gerçekleştirdi" diye konuştu.

ABB'NİN MİLLİ GÜREŞÇİLERİ DÜNYAYA ADLARINI DUYURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın spora ve sporculara verdiği destek için teşekkür eden Milli güreşçiler ve antrenörleri, duydukları mutluluğu şu sözlerle paylaştı:

-Ufuk Tapan (Antrenör): "Mansur Yavaş Başkanımıza bir söz verdik. 'İlk Olimpiyat madalyasını başkanım biz getireceğiz' dedik. Türk Milli Takımı olarak serbest stilde tarihte ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu takımımız. 3 altın madalyalı olimpiyat şampiyonumuz Ankara Büyükşehir Belediyemizin sporcusu. Çok mutluyuz."

-Onur Arı: "Olimpiyat şampiyonu oldum. Desteklerinden dolayı Ufuk Hocama çok teşekkür ederim. Çok çalıştık, çok emek verdik sonunda şampiyon olduk. Hiç kimseye puan vermeden 10-0 yenerek şampiyon oldum. Tarihe geçtim."

-Oğuz Dönder: "Buraya gelen herkesin ayağına sağlık. Çok gurur duyuyoruz. Brezilya'ya gitmeden önce bir söz verdik. Olimpiyat madalyasını Ankara'ya getireceğiz diye. Bu altın madalyayı getirdik. Çok gururluyuz, çok mutluyuz."

-Ömer Saner: "Takım halinde birinci olduk. Başkanlarımıza ve antrenörlerimize teşekkür ederiz. Onların sayesinde buralara geldik. Sağ olsunlar, var olsunlar."

ABB Sporcuları karşılamanın ardından üstü açık otobüslerle seyahat ederek Başkentlileri selamladı.