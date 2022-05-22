Ankara Büyükşehir'den Üniversite Öğrencileri İçin Bowling Turnuvası - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gençleri bir araya getiren etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, kent genelinde öğrenim gören üniversite öğrencilerini kaynaştırmak için Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde bowling turnuvası düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Gençlik Haftası' nedeniyle gençleri bir araya getiren etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, kent genelinde farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlediği bowling turnuvasında buluşturdu.

"TÜM GENÇLERİMİZİN VE MİLLETİMİZİN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç ile Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz'ın da katıldığı turnuvaya, Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileri yoğun katılım sağladı.

Gençlerin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, "Üçerli 14 takımın katıldığı bir bowling turnuvası düzenledik. Bu münasebetle bir araya gelmekten mutluluk duyduğumuz tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Gençlerin turnuvaya katılımının yoğun olduğunu söyleyen Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz da "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 19 Mayıs Bayramı için dolu dolu etkinlikler düzenliyoruz. Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi ile düzenlenen bowling turnuvasına eşlik etmek istedik, gençlere başarılar diliyoruz" diye konuştu.

KUPA SEVİNCİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı doya doya yaşadıklarını ve bowling turnuvasında da eğlendiklerini belirten üniversite öğrencileri, düşüncelerini şöyle ifade ettiler:

Ege Dinç (AKK Başkent Gençlik Meclisi üyesi): Ankara'da üniversite okuyan arkadaşlarımızla beraber çok güzel vakit geçirdik. Bowling turnuvasında farklı üniversiteden arkadaşlarımız burada bowling oynadı.

Nisa Geredelioğlu (TOBB Üniversitesi Öğrencisi): Gençlerin eğlenmesi ve bir araya gelmesi, ilişkilerinin kuvvetlenmesi için düzenlenen böyle etkinlikler sayesinde birbirimizi tanıma fırsatı buluyoruz.

Aslı Yeter (AKK Başkent Gençlik Meclisi üyesi): Burada farklı üniversitelerden arkadaşlarla tanışma fırsatı bulduk, öğrencilerin enerjilerini atacakları bir alan gerekiyordu ve bowling oynamayan arkadaşlarım bowling ile tanışmış oldu çok eğleniyoruz her şey için teşekkür ederiz.

Hilal Girgin: 'Bowling turnuvasında birinci olduk ve takımımla gurur duyuyorum.

Bowling turnuvasında birinci olan takımın kupasını Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, ikinci olan takımın kupasını Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, üçüncü olan takımın kupasını ise Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi idarecisi Selma Koç Ünal verdi.