Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Etimesgut'a İki Yatırım: Aile ve Sosyal Yaşam Merkezlerinin İnşaat Çalışmaları Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’ne iki ayrı tesis kazandırmak için çalışmalara başladı. 7 bin metrekarelik alana sahip aile yaşam merkezi ve yaklaşık 4 bin metrekarelik alana sahip olacak sosyal yaşam merkezi, bölge halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ne iki ayrı tesis kazandırmak için çalışmalara başladı. 7 bin metrekarelik alana sahip aile yaşam merkezi ve yaklaşık 4 bin metrekarelik alana sahip olacak sosyal yaşam merkezi, bölge halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin ihtiyaçlarına öncelik veren projelere imza atmayı sürdürüyor. ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yapımına başlanan aile yaşam merkezi ile sosyal yaşam merkezinin yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İnşaat çalışmalarına başlanan her iki tesisin de Yapracık sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Projeyi Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde aile yaşam merkezi ile sosyal yaşam merkezinin inşaatını yüzde 30 seviyesinde tamamladık, bu yıl için bitirmeyi hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

ETİMESGUT AYM'DE İNŞAAT YÜZDE 30 SEVİYESİNE ULAŞTI

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin, Yapracık Mahallesi'nde geçen aylarda yapımına başladığı Etimesgut Aile Yaşam Merkezi'nin (AYM) inşaatı yüzde 30 seviyesine ulaştı. Tamamlanmasının ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek merkez, 7 bin metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor.

Merkezde; yetişkin ve çocuk havuzları, buhar odası, sauna, revirin yanı sıra yoga ve fitness eğitim birimleri ile kütüphane, müzik atölyesi, folklor eğitim sınıfı, resim ve el işi atölyeleri, fotoğraf atölyesi, heykel atölyesi bulunacak. Ayrıca merkezde; bireysel ve engelli çalışma odaları, yabancı dil sınıfları, işaret dili birimi, bilgisayar odaları, çocuk oyun alanı, halkla ilişkiler, psikolog odası ile açık ve kapalı otopark da yer alacak.

SOSYAL YAŞAM MERKEZİNDE DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapracık'a bir de sosyal yaşam merkezi kazandırmak için harekete geçti. Yaklaşık 4 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek sosyal yaşam merkezi, yeşil bir sosyal alana sahip olacak. 36 araçlık açık ve kapalı otoparkın olacağı merkez; 210 kişilik bir konferans salonu, sergi salonu, amfi tiyatro ve 100 kişilik kütüphanesiyle bölge halkına hizmet verecek.