Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Nato ve Batı'nın Güvenlik Doktrinleri' Konulu Söyleşiye Ev Sahipliği Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Politikalar Merkezi ve Dış Politikalar Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlenen ‘NATO ve Batı'nın Güvenlik Doktrinleri’ konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı. ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu’nda düzenlenen söyleşiye çeşitli illerden gelen 75 üniversite öğrencisi katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Politikalar Merkezi ve Dış Politikalar Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlenen 'NATO ve Batı'nın Güvenlik Doktrinleri' konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı. ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu'nda düzenlenen söyleşiye çeşitli illerden gelen 75 üniversite öğrencisi katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Politikalar Merkezi ve Dış Politikalar Enstitüsü'nün birlikte düzenlediği 'NATO ve Batı'nın Güvenlik Doktrinleri' konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak nasıl etkilendiği ve nasıl aydınlığa çıkılacağının tartışıldığı söyleşinin moderatörlüğünü Eski Büyükelçi Hüseyin Diriöz yaparken; Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Eski NATO Temsilcisi Fatih Ceylan ve Eski Ukrayna Büyükelçisi Dr. A. Bülent Meriç de katılımcılar arasında yer aldı.

Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan, "Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bu mekanı tahsis ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Bugün bu etkinliğin ana teması; Batı'yı sonra NATO'nun güvenlik stratejilerini ele almak o çerçevede küresel ölçekte cereyan eden gelişmeleri kısaca irdelemek. Tabii bunu da öğrencilerimizle birlikte yapmak aslında" dedi.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün ise şöyle konuştu:

"Dış Politika Enstitüsü iş birliğiyle 'NATO ve Batı'nın güvenlik Doktrinleri' konulu söyleşide ODTÜ Kütüphane Çalışma İstasyonu'nda Başkentli vatandaşlarla ve öğrencilerle bir araya geldik. Bundan sonra farklı lokasyonlarda programlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz."