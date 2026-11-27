Ankara Beypazarı'nda 193 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek için 193 kişi kutsal topraklara doğru yola çıktı. Beypazarı Şehirlerarası Yolcu Terminali'nde dualarla uğurlanan umrecilerin ibadetlerini sağlık, huzur ve afiyet içinde yerine getirmesi temenni edildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 193 kişi, umre ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara doğru yola çıktı.
Beypazarı'ndan umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara doğru yola çıkacak 193 kişi, Beypazarı Şehirlerarası Yolcu Terminali'nden dualarla uğurlandı. Umrecilerin ibadetlerini sağlık, huzur ve afiyet içerisinde yerine getirmeleri temennisinde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı