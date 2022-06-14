Ankara-Aksaray Yolu Heyelan Nedeniyle Trafiğe Kapandı, Sürücüler 2,5 Saat Yolun Açılmasını Bekledi

KEMAL ONUR ATALAY

Sağanak yağış, Aksaray-Ankara kara yolunun 65. kilometresinde bulunan Çalören mevkiinde heyelana neden oldu. Aksaray-Ankara kara yolu, heyelan nedeniyle yaklaşık 3 saat araç geçişine kapatıldı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, bugün sağanak yağış nedeniyle 65. kilometresindeki Çalören mevkiinde heyelan meydana gelen Aksaray-Ankara kara yolunda önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Karayolları 38. Şube Müdürlüğü ekipleri, yolu 2,5 saat süren çalışmayla temizledi.

KUYRUK 17 KİLOMETREYE ULAŞTI

Yolun temizlenmesinin ardından Ankara yönüne kontrollü olarak trafiğe açılan yolda Aksaray yönüne geçişlere henüz izin verilmiyor. Kara yolunda 17 kilometreye varan kuyruklar oluşturdu.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Yolda bekleyen bir sürücü, "Her sene bu yolda bu heyelan olur. Yetkililer önlem almadığı için maalesef biz saatlerce beklemek zorunda kaldık, rezalet" dedi.

Başka bir sürücü "Başımıza taş yağmadığına şükredelim" derken diğer bir sürücü de "Rezalet zamanında önlem alınsa… Her sene burası böyle oluyor yağmur yağdığı zaman, tek kelime ile rezalet" diye konuştu.

Öte yanda Aksaray'da sabanın erken saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle Taşpınar beldesi, Armutlu ve İncesu köylerinde dere yataklarının taşması sonucu evler, tarım arazileri ve mandıralarda küçük çapta hasar oluştu.

ANKA / Yerel