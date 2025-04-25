Anıtkabir'i 236 Bin Kişi Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105'inci yıl dönümünde ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 236 bin 574 kişi ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından 236 bin 574 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. - ANKARA