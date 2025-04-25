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Anıtkabir'i 236 Bin Kişi Ziyaret Etti

Anıtkabir'i 236 Bin Kişi Ziyaret Etti
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'i toplam 236 bin 574 kişi ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105'inci yıl dönümünde ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 236 bin 574 kişi ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından 236 bin 574 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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