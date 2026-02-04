Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Haberler

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde, seçmeli Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden 50 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen programda, gençlerin manevi değerlerle buluşmasına katkı sağlamanın hedeflendiği vurgulandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, ortaokullarda seçmeli Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

'Dersimi seçiyorum, Kur'an'ımı alıyorum' ve 'Hediyem Kur'an olsun' projeleri kapsamında gerçekleştirilen programlar; Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde, Anamur İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi. Bu çerçevede Cengiz Topel Ortaokulunda yapılan törende, seçmeli Kur'an-ı Kerim dersini seçen 50 öğrenciye Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

Hediye takdim programına Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, TDV Anamur Şube Koordinatörü Hasan Şanver Kızmaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, projenin yalnızca bir kitap dağıtımı olmadığını vurgulayarak, gençlerin manevi, ahlaki ve insani değerlerle buluşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Kur'an-ı Kerim'in gençler için bir hayat rehberi olduğunu belirten Fidan, karakter inşasında temel bir kaynak niteliği taşıdığını ifade etti.

Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen projelerin, öğrencilerin sahih dini bilgiyle buluşmasına ve değer odaklı eğitim anlayışının güçlenmesine katkı sunduğu belirtildi. Program sonunda öğrenci, öğretmen ve veliler, projeye destek veren kurum ve görevlilere teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
