Anamur'da hükümlüler Mamure Kalesi ve Anemurium'da temizlik yapıp kitap okudu

Mersin'in Anamur ilçesinde açık ceza infaz kurumu hükümlüleri tarihi mekanlarda çevre temizliği yaptı, antik kentte kitap okudu.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri çevre temizliği ve kitap okuma etkinliğine katıldı. Gönüllü Çalışma Modeli kapsamında Anamur'un önemli tarihi değerlerinden Mamure Kalesi ve Anemurium Antik Kenti'nde çevre temizliği gerçekleştiren hükümlüler antik kentte yer alan Odeon'da kitap okudu. Yapılan çalışmada tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalığın artırılması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal sorumluluk duygusunun güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün hükümlülerin eğitimine, iyileştirilmesine ve yeniden topluma kazandırılmasına yönelik yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen çalışma, infaz sürecinin yalnızca cezanın yerine getirilmesinden ibaret olmadığını, bireyin gelişimini destekleyen, sorumluluk bilincini güçlendiren ve toplumsal yaşama uyumunu kolaylaştıran faaliyetlerin de önemli bir yer tuttuğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin bir parçası olan etkinliğin, hükümlülerin kamu yararına yönelik çalışmalara katılımını teşvik ederken çevreye, kültürel mirasa ve topluma karşı sorumluluk bilincinin gelişmesine de katkı sunduğu da kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı