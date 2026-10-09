Haberler

Anamur'da hükümlüler Mamure Kalesi ve Anemurium'da temizlik yapıp kitap okudu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anamur'da hükümlüler Mamure Kalesi ve Anemurium'da temizlik yapıp kitap okudu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri, Gönüllü Çalışma Modeli kapsamında Mamure Kalesi ve Anemurium Antik Kenti'nde çevre temizliği yaptı. Hükümlüler, antik kentteki Odeon'da kitap okuyarak çevre ve kültürel miras bilincinin geliştirilmesine katkı sundu.

Mersin'in Anamur ilçesinde açık ceza infaz kurumu hükümlüleri tarihi mekanlarda çevre temizliği yaptı, antik kentte kitap okudu.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri çevre temizliği ve kitap okuma etkinliğine katıldı. Gönüllü Çalışma Modeli kapsamında Anamur'un önemli tarihi değerlerinden Mamure Kalesi ve Anemurium Antik Kenti'nde çevre temizliği gerçekleştiren hükümlüler antik kentte yer alan Odeon'da kitap okudu. Yapılan çalışmada tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalığın artırılması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal sorumluluk duygusunun güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün hükümlülerin eğitimine, iyileştirilmesine ve yeniden topluma kazandırılmasına yönelik yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen çalışma, infaz sürecinin yalnızca cezanın yerine getirilmesinden ibaret olmadığını, bireyin gelişimini destekleyen, sorumluluk bilincini güçlendiren ve toplumsal yaşama uyumunu kolaylaştıran faaliyetlerin de önemli bir yer tuttuğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin bir parçası olan etkinliğin, hükümlülerin kamu yararına yönelik çalışmalara katılımını teşvik ederken çevreye, kültürel mirasa ve topluma karşı sorumluluk bilincinin gelişmesine de katkı sunduğu da kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi

Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi
Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı

Bir de öğretmen olacak! Okul önünde yaptıkları pes dedirtti
Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınlara büyük şok

Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek

Tiryakilere yeni yasaklar! Masada çay, elde sigara dönemi bitiyor
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim

Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine dev zam
2026 Nobel Barış Ödülü 'ilk'lerin kadını Navi Pillay'in oldu

2026 Nobel Barış Ödülü 'ilklerin kadını'na verildi
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti

Aylardır aranıyordu! "Gizli kasa" Yunanistan'da yakalandı
Şarkıcı Lara'dan Atilla Taş'ın acısına sessiz kalan ünlülere sert tepki: Bu kadar mı vefasızsınız?

Atilla Taş'ın acısı Lara'yı isyan ettirdi: Ne kadar acımasızsınız!