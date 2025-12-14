Haberler

Rektör Adıgüzel'in 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü mesajı

Rektör Adıgüzel'in 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü mesajı
Güncelleme:
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında Türkçe'nin kültürel önemine vurgu yaptı ve Türkçenin dünya üzerindeki rolünü anlattı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Adıgüzel mesajında, "Türkçe; Orhun Yazıtları'ndan bugüne süzülen kültürümüzün köklü sesi, bizim için Yunus'un nefesidir. 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü, işte bu kadim sesin, Semerkant'tan yükselen bir birlik ruhuyla dünyada yankılandığı gündür. Yaklaşık 250 milyon insanın konuştuğu, Balkanlar'dan Türkistan'a uzanan bu büyük ailenin dili, medeniyetimizin ortak hazinesidir. Bizler Anadolu Üniversitesi olarak; Türkçeyi dünyanın en uzak köşelerine kadar taşıyor, dilimizle birlikte hikayemizi ve kültürümüzü tüm insanlıkla paylaşıyoruz. Türkçe; ortak hafızamızı diri tutan, birliğimizi pekiştiren ve kültürümüzü geleceğe taşıyan canlı bir mirastır. Bu mirasa emek veren, Türkçeyi yaşatan ve geleceğe taşıyan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

