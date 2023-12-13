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Anadolu Üniversitesi'nde Atatürk'ün Düşünce Dünyası Konferansı Düzenlendi

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Cumhuriyetin 100'üncü yılı çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Atatürk'ün Düşünce Dünyası'nın Şekillenmesi Üzerine' başlıklı konferans, Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına ve mücadelesine dair ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Atatürk'ün Düşünce Dünyası'nın Şekillenmesi Üzerine' başlıklı konferans Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Salonu'nda gerçekleştirildi.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yakut'un konuşmacı olduğu konferansta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına ve mücadelesine dair ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

"Bizlere emanet edilen Cumhuriyetimize dört elle sarılmalıyız"

Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, konferansın açılış konuşmasında, "Edebiyat Fakültesi olarak Tarih Bölümü'nün Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği seminer serisinden istifade ettik, bu anlamda bölümümüze ve değerli hocamız sayın Kemal Yakut'a özel bir teşekkürü borç bilirim. Bizlere emanet edilen Cumhuriyetimize dört elle sarılmalıyız ve onu daha da ileriye taşımalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce dünyasının nasıl şekillendiğine dair kıymetli bilgileri dinleyeceğimiz bu etkinliğin hepimiz için faydalı ve verimli olmasını dilerim" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk mahir bir çağdaşlaşma ustasıdır"

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yakut, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce dünyasının şekillenmesi üzerine şu sözleri söyledi:

"11 ekimden bu yana Milli Mücadeleye dair farklı konuları ele alarak imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecimizi ayrıntılarıyla anlatmak üzere sizlerle bir araya geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, bu geçiş sürecinde yaşanan sancıların ve acıların içinde düşüncelerini şekillendirmiş bir liderdir. Çocukluğundan beri ilgili olduğunu bildiğimiz fikri konularda, Selanik'teki askeri rüştiyede Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakiyüddin Efendi'nin ve özellikle Fransız Devrimi hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu Manastır Askeri İdadisi Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge'nin atamızı çok etkilediği kaynaklarda belirtilmektedir. Fransız Devrimi'ni çok ciddi şekilde incelemiştir ve özel bir ilgisi vardır. Jean-Jacques Rousseau, vurguladığı özgürlük ve eşitlik kavramlarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü etkilemiştir. Türk Devrimi ve demokrasisi kendine özgü bir nitelikte gelişmiştir. Gazi, okuduğu isimlerin eserlerinden etkilenen muazzam bir sentezcidir ve bunları Türk toplumunun değerlerine en uygun hale getirmiştir. Atamız, ona atfedilen bu kavramların ötesinde çok mahir bir çağdaşlaşma ustasıdır ve modern Türkiye'nin mimarıdır."

Prof. Dr. Kemal Yakut, Gazi Paşa'nın Çankaya'da bulunan kütüphanesinde 4 bin 300 civarında kitap bulunduğunu ve bu kitapların ağırlıklı olarak tarih kitapları olduğunu paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan sevgisi konusunda Namık Kemal gibi isimlerden, çağdaşlaşma, muasırlaşma yönünden ise Abdullah Cevdet'ten ve Kılıçzade Hakkı'dan etkilendiğini belirten Prof. Dr. Yakut, cumhuriyet felsefesinin bu isimlerle ve eserleriyle birlikte büyüyüp şekillendiğini aktardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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