Anadolu Üniversitesi'nde 18 Mart anma programı düzenlendi

Eskişehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen program, Ayhan Oskaylar Koleksiyonu'ndan parçalarla hazırlanan 'Çanakkale Sergisi'nin gezilmesiyle başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Program kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve hikaye yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. İl birincisi olan öğrencilere ödülleri Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz tarafından takdim edildi. Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okunurken, video gösterimi de sunuldu. Anma programı, öğrenciler tarafından sahnelenen 'Şehadetle Yazılan Destan' adlı oratoryo gösterisi ile sona erdi.

Programa; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hv. Org. Rafet Dalkıran, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve şehir protokolünden isimler katıldı. - ESKİŞEHİR

