Anadolu Üniversitesi'nde 18 Mart anma programı düzenlendi

Eskişehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen program, Ayhan Oskaylar Koleksiyonu'ndan parçalarla hazırlanan 'Çanakkale Sergisi'nin gezilmesiyle başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Program kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve hikaye yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. İl birincisi olan öğrencilere ödülleri Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz tarafından takdim edildi. Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okunurken, video gösterimi de sunuldu. Anma programı, öğrenciler tarafından sahnelenen 'Şehadetle Yazılan Destan' adlı oratoryo gösterisi ile sona erdi.

Programa; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hv. Org. Rafet Dalkıran, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve şehir protokolünden isimler katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda

Trump'ın göz diktiği ülkeye Putin arka çıktı! Dev tankerler yolda
Sadettin Saran'dan Mustafa Varank'a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var

''Baklava getirirdik size'' diyen Mustafa Varank'a verdiği cevap bomba