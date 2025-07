Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Güney Koreli Akademisyenlere Ziyaret

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Güney Kore Daegu Katolik Üniversitesinden gelen akademisyen ve öğrencileri ağırladı.

Ziyaret, Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) tarafından desteklenen " Türkiye'deki Geleneksel Bitkisel Tıbbın Anlaşılması ve Bitkisel Tıbbi Ürünlerin Mevcut Durumu (Understanding the Traditional Herbal Medicine and Current Status of Herbal Medicinal Products in Turkey)" başlıklı proje kapsamında gerçekleştirildi. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Byung Sun Min liderliğindeki ekip Eczacılık Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Zeynep Gülcan rehberliğinde Fakülte laboratuvarlarını ve sınıflarını gezerek, Anadolu Üniversitesi'nin akademik yapısı, altyapısı ve öğrenci imkanları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında ekip Anadolu Temel Bilimler Bölüm Başkanı ve Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Bülent Köse ile bir araya gelerek Türkiye'deki eczacılık eğitimi ve botanik çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette uluslararası akademik temasların, öğrencilere çok kültürlü bir perspektif kazandırdığı ve üniversiteler arası iş birliklerini güçlendirdiği vurgulandı. - ESKİŞEHİR