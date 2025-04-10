Anadolu'nun kriminal merkezi: Kayseri

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı, Uluslararası Akreditasyon Sertifikası'na (TS EN ISO/IEC 17025) sahip yeni laboratuvar binasında 10 ile hizmet vermeye devam ediyor. Laboratuvar Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Hakan Beyaz, "Uluslararası Akreditasyon Sertifikası'na sahip laboratuvarımız; 156 odadan ve bodrum, zemin artı 3 kat olmak üzere yatay mimariyle özel bir inşa projesiyle yeni laboratuvar binasında olarak hizmet vermeye başlamıştır" dedi.

Yatay mimariyle yapılmış, 156 oda ve 4 inceleme alanı ile hizmet vermeye başlayan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı; yeni hizmet binasıyla olay yerinden elde edilen bulguları inceleyerek suç teşkil eden olayların aydınlatılması ve faillerin belirlenmesinde önemli katkılar sunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 10 bölge laboratuvarından biri olan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün yeni binası hakkında bilgiler veren Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Hakan Beyaz, "Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğümüz 2003 yılında faaliyete başladı. Yeni hizmet binası inşaat çalışmaları 27 Ağustos 2022'de başlayıp, 26 aylık bir süreç sonunda yeni modern binamıza taşınmış olduk. Yeni binamızda 4 inceleme alanımız; belge inceleme, balistik, iz inceleme ve kimyasal inceleme bölümlerimiz var. Buna artı olarak biyolojik incelemeler ve ses-görüntü-data incelemeleri şube müdürlüğümüzün de inşaat çalışmalarını bitirdik, cihaz alımı ve uzman görevlendirmesi tamamlandıktan sonra bu alanlarda da hizmet vermeye başlayacağız. Bölgemizde Kayseri merkez olmak üzere Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerine olmak üzere toplam 10 ile hizmet vermekteyiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın yeni hizmet binası, 2024 maliyetiyle yaklaşık olarak 119 milyon TL'ye mal olmuştur" dedi.

"Nuri Killigil Paşa için özel koleksiyon odası"

Türk Savunma Sanayi kurucularından olan Nuri Killigil'in geliştirdiği silahın da sergilendiği koleksiyon odası hakkında bilgi veren Beyaz, "Laboratuvarın silah koleksiyon odası, 'Türk Savunma Sanayi'nin kurucularından Nuri Killigil Paşa'; 2 Mart 1949'da bir sabotaj sonucunda şehit oldu. Şehit olan paşamızın anısına da kendisinin geliştirmiş olduğu silahı da sergilediğimiz anı köşesi yaptık. Kendilerini ve şehit olan vatan evlatlarını saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ