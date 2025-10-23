Haberler

Anadolu Hastanesi, Zonguldak Üniversitesi ile Sosyal Sorumluluk Projelerine Destek Verecek

Anadolu Hastanesi, Zonguldak Üniversitesi ile Sosyal Sorumluluk Projelerine Destek Verecek
Erdal Eryılmaz ve ekibi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi'ni ziyaret ederek sağlık alanında sosyal etkinlik projeleri ve yerel iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Erdal Eryılmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi'ni ziyaret ederek sosyal sorumluluk projelerine destek olacaklarını ifade etti.

Genel Müdür Erdal Eryılmaz ve mali işler Sorumlusu Mutlu Kaya, Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Avni Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette sağlık alanında yapılabilecek sosyal etkinlik projeleri, öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları ve yerel iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Eryılmaz, bölgedeki eğitim kurumlarıyla sürdürülen iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, "Üniversitelerimizle ortak çalışmalar yürütmek, hem gençlerimizin sağlıklı yaşam bilincini artırıyor hem de toplumsal farkındalığı güçlendiriyor. Turizm Fakültemizle ilerleyen süreçte sosyal sorumluluk projelerinde birlikte yer almaktan memnuniyet duyacağız" dedi.

Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Avni Yıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hastane sadece sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp, toplumun her kesimine ulaşan sosyal projelere öncülük etmesi çok değerli. Öğrencilerimizin de bu tür etkinliklerde aktif rol alması, onların hem mesleki hem de insani gelişimlerine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
