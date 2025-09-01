Anadolu Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi

Dünyanın en büyük adliyesi olan İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 2025-2026 Adli Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Adliyesi'nde 2025-2026 Adli Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Adliyenin E Blok protokol girişinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul İdari Mahkeme Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, Silivri Adalet Komisyon Başkanı Yusuf Böke, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit, Küçükçekmece Adalet Komisyon Başkanı Haşim Özaydın, Şile Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Ergar, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Gaziosmanpaşa Adalet Komisyon Başkanı Ramazan Oruç, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Alişan Tiryaki, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Şengül Karslı, Anadolu yakası kaymakamları, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

"Hayırlar getirmesini temenni ediyorum"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, "Sözlerime başlarken, iki gün önce 103. yıldönümüne eriştiğimiz, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu zaferi bizlere armağan eden, Başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Bugün büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusu ile; 2025–2026 adli yılının açılışını gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Sizleri şahsım ve kurumumuz adına en içten saygılarımla selamlıyor, yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu özel günümüze katılımlarınız ile bizleri onurlandırdığınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Anadolu adliyemiz, mülhakatlarıyla beraber 14 ayrı ilçenin dahil olduğu yetki çevresi ve 360 bin 000 metre karelik kapalı alanıyla "dünyanın en büyük adliyesi" sıfatını taşımaktadır" dedi. - İSTANBUL