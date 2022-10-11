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Şifa arayanlar bu sudan içmek için Kestelek köyüne gidiyor

Yerel Haberler

Bursa'nın Kestelek köyünde çıkan doğal kaynak çıkan suyunun prostat hastalarına iyi geldiği iddia ediliyor. Suyun ününü duyan prostat hastaları, ameliyat olmadan iyileşmek için Kestelek köyünü ziyaret ediyor.

Bursa'nın Kestelek köyünde çıkan kaynak suyu şifalı olarak biliniyor. Sudan içen prostat hastalarının şifa bulmasıyla suyun ünü şehir sınırlarını aştı. Prostat rahatsızlığı çeken çok sayıda hasta bu sudan içmek için köye geliyor. Düzenli içildiğinde ameliyat olmadan prostat rahatsızlığından kurtardığı iddia edilen su için çevre illerden köye gelenler bidonlarını doldurup evinin yolunu tutuyor.

Şifa arayanlar bu sudan içmek için Kestelek köyüne gidiyor

"ÇEŞMEDEN AKAN SUYUMUZ ŞİFALI"

Suyun prostat hastalarına iyi geldiğini öne süren Kestelek köyü Muhtarı Kemal Doğru, "Köyümüzde bulunan Karaosman çeşmesinden akan suyumuz şifalı olarak biliniyor. Bu sudan içen prostat hastalarının şifa bulduğu için çevre illerden hastalar bu sudan içmek için geliyor. Bu sudan içip çok sayıda şifa bulana şahit olduk. Bu çeşmeden bidon bidon doldurup giriyorlar" dedi.

Şifa arayanlar bu sudan içmek için Kestelek köyüne gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafakemalpaşa Bursa Sudan Yerel Haberler

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

okunmus su afiyet olsun

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