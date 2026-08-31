Amedspor Taraftarları Kars'ta Coşkuyla Karşılandı

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Amed spor'un taraftarı bir grup, takımlarının kendi evinde puan mücadelesi vereceği Trabzon spor maçı öncesi Kars'ta misafir edildi.

Amed spor İstişare Kurulu tarafından "Amed spor Kars'tır, Kars Amed spor'dur" temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, 40 Amed spor FK taraftarı, Kars Tren Garı önündeki etkinlik alanında karşılandı. Burada Amed spor taraftarlarıyla Karslı Amed spor taraftarları, uzun süre davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Kendilerini Diyarbakır'a götürecek Amed spor otobüsü önünde toplanan taraftarlar, yarın oynanacak olan maç öncesi dostluk ve kardeşlik çağrısı yaptı. Polis, etkinlik sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Amedsporlu taraftarlar, yarın Diyarbakır'da 21.30'da oynanacak maçta takımlarını destekleyecek.

RAMAZAN ERKMEN: BUGÜN KARS'TA ÖRNEK BİR TABLO SERGİLENDİ

DEM Parti Kars İl Eşbaşkanı Ramazan Erkmen, kentte Amed spor taraftarlarının karşılanması sırasında örnek bir tablonun sergilendiğini söyledi. Ramazan Erkmen, "Burada ortaya çıkan tabloya baktığımızda bu ülkenin tüm değerlerinin bir arada yaşadığını, tüm taraftarların istediği zaman aynı coşkuyu ve aynı heyecanı birlikte yaşayabileceğini gördük. ve bizler de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bugün buraya gelen tüm halkımızı selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. Biz de bundan sonra bunun gibi sosyal aktiviteler, spor faaliyetleri olsun barışı sağlamak, bütün toplumların, bütün halkların bir arada barış içerisinde yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Dün de bu sözü verdik bugün de bu sözü veriyoruz. Amedspor'u bağrına bastığı için Kars halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Amedspor taraftarı Azad Bay, "Kars'tan Amedspor'a başarılar diliyorum. Amed, sadece bir şehir değildir. Amed bir onurdur, Amed bir kimliktir. Takımımıza başarılar diliyorum. Bizleri bağrına basan Kars halkına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Karslı Amesdspor taraftarı Necip İlce de "Bir Karslı olarak buradan Amedspor'a bin selam olsun. Trabzon'da yapılan ırkçı saldırıyı nefretle kınıyorum. Amedspor halkının gücüyle büyümeye devam ediyor. Amdespor her sokakta, her meydanda, her evde olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA