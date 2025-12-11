Bozdoğanlı ailenin bebeği ambulansta dünyaya geldi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde doğum sancıları başlayan bir kadın, hastaneye götürülürken doğumun hastane yolunda başlaması üzerine Bozdoğan 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personeli tarafından gerekli müdahaleleri yaparak doğumu ambulansta başarıyla gerçekleştirdi. Anne ve bebek ilk kontrollerinin ardından Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Akyaka Mahallesi'nden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan doğum ihbarı üzerine bölgeye İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı Bozdoğan 2 No'lu (Sırma) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi yönlendirildi. Ekip tarafından vakaya ulaşılmasının ardından hastaneye sevki sırasında doğumun başlaması üzerine ambulansta bulunan Acil Sağlık Hizmetleri personeli, gerekli tıbbi müdahaleleri protokollere uygun şekilde gerçekleştirerek doğumu ambulans içerisinde başarıyla tamamladı. Yapılan tıbbi müdahalenin ardından sağlıklı bir kız bebek dünyaya geldi. Anne ve bebeğin ilk muayeneleri ambulansta yapıldıktan sonra ikisi de kontrol amaçlı Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, hem anneye hem de dünyaya gözlerini açan bebeğe sağlık ve mutluluk dileklerini iletirken süreç boyunca özveriyle görev yapan sağlık personeline teşekkür etti. - AYDIN