Ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı ATT'nin eşinden şehitlik talebi

Muğla'da geçtiğimiz yıl göreve gittikten sonra Antalya'ya dönüş için havalandığı sırada hastane binasına çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden ATT Selçuk Saykal'ın eşi, aradan geçen 1 yılda eşinin şehit sayılmadığını belirterek "Üç çocuğum var ben de şehit eşi...

Muğla'da geçtiğimiz yıl göreve gittikten sonra Antalya'ya dönüş için havalandığı sırada hastane binasına çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden ATT Selçuk Saykal'ın eşi, aradan geçen 1 yılda eşinin şehit sayılmadığını belirterek "Üç çocuğum var ben de şehit eşi olmak istiyorum" dedi.

Muğla'da 22 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans helikopter, havalandıktan kısa bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kaza kırıma uğradı. Antalya'ya dönmek için havalanan ve hastane binasına çarparak boş alana düşen ambulans helikopterde bulunan Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal hayatını kaybetti. Kazanın üzerinden geçen 1 yılda düşen helikopterde hayatını kaybeden ATT Selçuk Saykal'ın eşi Ayşe Saykal İHA'ya konuştu.

Görevli olarak gittiği Muğla'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden eşinin sözleşmeli personel olması nedeniyle şehit sayılmadığını belirten Ayşe Saykal, "Eşim cuma günü sabah Cumhurbaşkanlığı görevi için Muğla'ya gitmişti. 22 Aralık 2024 tarihinde Muğla'dan dönüş için hareket ettiklerinde meydana gelen Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulans kazasında eşim ile birlikte 4 şehit verdik. Ancak, eşim Selçuk Saykal prosedür gereği Sağlık Bakanlığı tarafından şehit sayılmıyor. 3 çocuğum var ve çocuklarımın şehit çocuğu sayılmasını istiyorum" dedi.

Ambulans helikopterde ATT olarak görev yapan eşinin şehit sayılmasını istediğini belirten Ayşe Saykal, "Görev dönüşünde helikopter kaza yaptı ve şehit oldular. CİMER'e yazdım ancak ret cevabı geldi. Dava süreçlerimiz var, fakat şehitlik için kaza kırım raporu bekleniyor. 1 yıldır bekliyorum, eşim devlet nezdinde şehit sayılmadı. Bizim ve Allah katında şehit sayılan eşim devlet nezdinde şehit sayılmıyor. Eşim Sağlık Bakanlığı'na bağlı TUSAŞ helikopterinde sözleşmeli olarak çalışıyordu. Eşim 11 yıldır helikopter ambulansta Acil Tıp Teknisyeni olarak görev aldı. 3 tane çocuğum var, eşimin devlet nezdinde de şehit sayılmasını ve bakanlığın buna bir çözüm bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
