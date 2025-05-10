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Amasyalı öğrenciler Gazze'deki çocuklar ve annelerine destek için kitap sattı

Amasyalı öğrenciler Gazze'deki çocuklar ve annelerine destek için kitap sattı
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Amasya'da lise öğrencileri Anneler Günü öncesi kitaplarını satışa çıkararak elde edilen geliri Gazze'deki Filistinli çocuklara destek için göndermek amacıyla etkinlik düzenledi.

Amasya'da lise öğrencileri Anneler Günü öncesi kitaplarını satışa çıkararak elde edilen geliri Gazze'deki Filistinli çocuklara destek için göndermek amacıyla etkinlik düzenledi.

Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, "En sevdiğim kitabım Gazze için" sloganıyla evlerindeki kitaplarını satışa çıkardı. Çok sayıda kitap öğrenciler ve velileri tarafından satın alındı. Kitap satışında elde edilen gelir Gazze'ye ulaştırılacak.

"Alacağınız her kitap Gazze'deki bir çocuğun, annenin hayatına dokunacak"

Etkinliğin yardım faaliyetinin ötesinde bir anlam taşıdığını belirten öğrencilerden Ayşenur Nergiz, "Etkinliğimiz aynı zamanda dayanışmamızın, insanlığımızın ve umudumuzun bir göstergesidir. Çünkü alacağınız her kitap Gazze'deki bir çocuğun, annenin hayatına dokunacaktır. Belli bir sofraya lokma, yaraya merhem, gönle umut olacaktır" dedi.

"Gazze'nin yanında olmak için vicdan sahibi olmak yeterli"

Anlamlı etkinliğe katılarak alışveriş yapan Amasya Müftüsü Hamza Bayram, Gazze'de yaşanan zulme göz yummayıp İsrail'in uyguladığı soykırıma sessiz kalmayan öğrencilere teşekkür etti. Müftü Bayram, "Bugün Gazze'de bütün dünyanın sessiz kaldığı, oradaki mazlum çocukların, kadınların, yaşlıların tüm dünyanın gözü önünde katledilip şehit edildiği bir süreçte sizin Amasya'da bu çığlığınızı yükseltmeniz çok değerli. Çünkü Gazze'nin yanında olmak için Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olmak, vicdan sahibi olmak yeterlidir" diye konuştu.

Okul müdürü Ahmet Eren de dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramını duyurmak gerçekleştirdikleri etkinlikleri sürdürüp Filistin halkına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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