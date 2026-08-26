Aşk İki Ülkeyi Birleştirdi: Amasya'da Romanya Rüzgarı

Romanya'da tanışan Türk ve Romanyalı gençlerin arkadaşlıkları aşka dönüştü. Evlenme kararı alan Türk genci Berkin Ercenik ile Romanyalı Andrada Maria Zuica'nın düğünleri Türkiye'de damadın memleketi Amasya'da yapıldı. Dillere destan düğünde iki ülkenin bayrakları açıldı.

Türk ve Romanya bayrakları açıldı

Gelinin babası kızını piste davetlilerin alkışları eşliğinde getirdi. Dans edip davul çalan çiftin arkadaşları sahnede Türk ve Romanya bayrakları açtı. Şarkılar çalınıp oyunların sahnelendiği düğünde gelinin ailesi ile yakınları da ülkelerine ait geleneksel oyunları yeni akrabalarıyla birlikte oynayıp eğlendi. Gelinin Türk oyunlarına uyumu ise gözlerden kaçmadı.

"Gelinim güzel. Huyu kendinden daha güzel"

Beden eğitimi öğretmenliği mezunu oğlunun eğitim için gittiği Romanya'da tanıştığı oyunculuk eğitimi gören Andrada ile evlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten anne Sibel Ercenik, "Romanyalı gelinimiz kısa zamanda Türkçe öğrendi. Gelinim güzel. Huyu kendinden daha güzel. Örf ve adetlerimize de ayak uydurdu. Elimizi öpüyor, kahvemizi yapıyor. O hallerine bayılıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı