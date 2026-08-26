Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım
Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları başladı. Gecenin ardından Sabah, Bodo/Glimt ve LASK rakiplerini eleyerek lig aşamasına yükselen ilk takımlar oldu.
- Sabah, Bodo/Glimt ve LASK, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçlarının ardından lig aşamasına yükseldi.
- Sabah, toplamda 6-4'lük skorla Hapoel Beer-Sheva'yı eleyerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı kazandı.
- LASK, Celtic'i toplam skorda yakalayıp uzatmalarda 3-0'lık rövanş galibiyetiyle tur atladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş heyecanı başladı. Gecenin oynanan 3 karşılaşmasının ardından Sabah, Bodo/Glimt ve LASK, rakiplerini eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
SABAH TARİH YAZDI
Azerbaycan temsilcisi Sabah, ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Hapoel Beer-Sheva'ya rövanşta 2-1 kaybetmesine rağmen toplamda 6-4'lük skorla tur atladı. Sabah böylece tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.
BODO/GLIMT RAHAT GEÇTİ
Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, ilk karşılaşmada NEC Nijmegen'i 3-0 mağlup etmişti. Rövanşı da 3-1 kazanan Bodo/Glimt, toplamda 6-1'lik skorla adını lig aşamasına yazdırdı.
LASK'TAN UZATMALARDA TUR
Gecenin dikkat çeken eşleşmelerinden birinde LASK ile Celtic karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-1 kazanan Celtic, rövanşta LASK'a 3-0 mağlup oldu. Toplam skorun eşitlenmesiyle uzatmalara giden mücadelede tur biletini alan taraf Avusturya temsilcisi LASK oldu.
GECENİN SONUÇLARI
- Sabah 1-2 Hapoel Beer-Sheva (İlk maç: 5-2)
- Bodo/Glimt 3-1 NEC Nijmegen (İlk maç: 3-0)
- LASK 3-0 Celtic (İlk maç: 1-5, LASK uzatmalarda tur atladı)