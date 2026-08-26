İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyinde İsrail işgali altında bulunan bölgeye giderek tansiyonu yükseltecek açıklamalara imza attı. Suriye yönetimine ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya meydan okuyan Katz, Türkiye'nin bölgedeki varlığını da İsrail'in çıkarlarına tehdit olarak nitelendirerek işgal ettikleri topraklardan çekilmeyeceklerini duyurdu.
- İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye sınırındaki işgal pozisyonunu meşrulaştırarak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı ve Türkiye'yi hedef aldı.
- Katz, güvenlik endişeleri sürdüğü sürece Hermon Dağı'nı ve işgal altındaki diğer alanları terk etmeyeceklerini savundu.
- İsrail savaş uçakları 18 Ağustos'ta Suriye'nin İdlib ilindeki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenledi; Suriye Dışişleri Bakanlığı ve BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone saldırıyı kınadı.
İsrail ordusunun Suriye sınırındaki işgal pozisyonunu meşrulaştırmaya çalışan Savunma Bakanı Yisrael Katz, bölgede yaptığı açıklamalarda doğrudan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı ve Türkiye'yi hedef aldı.
İsrail devletine yönelik tehditlerin devam ettiğini öne süren Katz, bu güvenlik endişeleri sürdüğü müddetçe Hermon Dağı'nı ve işgal altında tuttukları diğer alanları kesinlikle terk etmeyeceklerini savundu. Katz, Cumhurbaşkanı Şara'ya seslenerek, Şam'daki sarayında sabah uyandığında Hermon Dağı'na bakıp İsrail ordusunu gördüğünde, sınırlarını korumak için orada olduklarını bileceğini ifade ederek açık bir provokasyonda bulundu.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR
Katz'ın açıklamalarındaki tek hedef Şam yönetimi değildi. Türkiye'nin Suriye topraklarındaki faaliyetlerini ve varlık kurma girişimlerini de gündemine alan İsrailli Bakan, küstah ifadelere yer verdi. Türkiye'nin bölgedeki adımlarının İsrail'in ulusal güvenlik çıkarlarını riske attığını iddia eden Katz, bu duruma karşı kayıtsız kalmayacaklarını ve mevcut askeri pozisyonlarını ne pahasına olursa olsun korumaya devam edeceklerini ileri sürdü.
İDLİB SALDIRISI TANSİYONU YÜKSELTTİ
Savunma Bakanı'nın bu kışkırtıcı açıklamaları, İsrail'in bölgedeki son askeri operasyonlarının hemen ardına denk gelmesiyle daha da dikkat çekici bir hal aldı. Bilindiği üzere İsrail savaş uçakları, 18 Ağustos tarihinde Suriye'nin İdlib ilinde bulunan ve atıl durumda olan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne şiddetli bir hava saldırısı düzenlemişti. Bu hamle sonrası Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı gerekçesiz ve bölgenin güvenliğini tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirerek sert bir dille kınamıştı. Uluslararası toplumdan da İsrail'in agresif tutumuna tepkiler gecikmemiş, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone olaya müdahil olarak Ebu Zuhur saldırısına tepki göstermiş ve İsrail'e Suriye'nin toprak bütünlüğüne ivedilikle saygı göstermesi çağrısında bulunmuştu.