Üye Girişi
Haberler

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova'ya Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova'ya Veda Ziyareti Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mülkiye başmüfettişliğine atanan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova ilçesine veda ziyaretinde bulundu. Görev süresince sıkça geldiği ilçede protokol üyeleriyle bir araya gelerek, Taşova halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

25 Ağustos 2023'te Amasya'ya atanan Vali Yılmaz Doruk, yaklaşık 1 yıl 1 aylık görevinin ardından 19 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan valiler kararnamesi ile mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirildi. Görev süresince sıkça geldiği Taşova'ya veda ziyaretinde bulunan Vali Doruk, ilçe protokolünün katıldığı programda, kendisi uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaştı.

Vali Doruk, "Güzel bir ilçe burası, verimli de. Gerek iklimsel özellikleri ve bitki örtüsüyle, çalışkan bir insan yapısıyla burası çok hareketli bir ilçe. Taşova halkını sevgi ve saygıyla kucaklıyorum" dedi.

Vali Doruk'a bir vatandaş halı üzerine dokunmuş resmini hediye etti. Ziyarette Taşova Kaymakamı İmran Demirel ve kurum amirleri hazır bulundu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Yılmaz Doruk Politika Mülkiye Taşova amasya Yerel Yaşam

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey komutanı, İsrail tarafından öldürüldü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk PAOK basın toplantısı izle! Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda 24 Eylül? CANLI maç izle! (REAL MADRİD ALAVES) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Alaves maçı nereden izlenir? Dünyayı oluşturan katmanların canlılar için önemi nedir? 25 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Koç, İkizler burcu yorumu! 25 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm TRT1 HD izle! 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir? Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi! Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Flörte sorulacak sorular! Flörtü tanımak için ne sorulur? Kadın- Erkek flörte sorulacak sorular neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });