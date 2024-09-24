Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova'ya Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

25 Ağustos 2023'te Amasya'ya atanan Vali Yılmaz Doruk, yaklaşık 1 yıl 1 aylık görevinin ardından 19 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan valiler kararnamesi ile mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirildi. Görev süresince sıkça geldiği Taşova'ya veda ziyaretinde bulunan Vali Doruk, ilçe protokolünün katıldığı programda, kendisi uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaştı.

Vali Doruk, "Güzel bir ilçe burası, verimli de. Gerek iklimsel özellikleri ve bitki örtüsüyle, çalışkan bir insan yapısıyla burası çok hareketli bir ilçe. Taşova halkını sevgi ve saygıyla kucaklıyorum" dedi.

Vali Doruk'a bir vatandaş halı üzerine dokunmuş resmini hediye etti. Ziyarette Taşova Kaymakamı İmran Demirel ve kurum amirleri hazır bulundu. - AMASYA